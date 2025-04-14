英國國會議員被拒入境　港府：入境者應當清楚自身過去作為

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）4月12日引述國會議員霍布豪（Wera Hobhouse）指，她在10日飛抵香港國際機場時被拒絕入境，且未被告知理由，並遭驅逐飛回英國。



港府今日（14日）晚上指，入境人士應當清楚其自身過去所作的行為，又指入境處人員有責任向入境人士查詢以確定其入境目的，如入境人士拒絕回答有關提問，對處理其入境沒有幫助。



英國國會議員霍布豪斯（Wera Hobhouse）早前指，在10日飛抵香港國際機場時被拒絕入境。（Getty）

霍布豪斯稱被扣留5小時 丈夫獲准入境

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）4月12日，報道指霍布豪斯日前連同丈夫一起來香港探望剛出生的孫兒，歷經5小時扣留後遭遣返，丈夫則獲准入境。

港府：入境人士拒絕回答入境目的 對入境沒有幫助

港府今日回應傳媒查詢表示，特區政府的一貫政策是不會評論個別個案，入境處處理每宗入境個案時，會按照相關法律和政策處理，處方人員有責任向入境人士查詢以確定其入境目的。入境人士應當清楚其自身過去所作的行為，如入境人士拒絕回答有關其入境目的的提問，對處理其入境沒有幫助。

此外，政務司司長陳國基今日下午會見正在訪問香港的英國貿易政策部部長艾力生，就上述事件交換意見，其間重申政府的立場。

據報自由民主黨籍的霍布豪斯，是香港自回歸以來首位遭拒絕入境的英國國會議員，她還是歐洲議會和多國議會「對中政策跨國議會聯盟（Ipac）」的成員，該組織曾審查北京的人權記錄。