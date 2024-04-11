無國界記者成員被拒入境　指遭扣查6小時　被反覆質問訪港目的

無國界記者組識指，本周三（10日）駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）來港旁聽黎智英案的審訊，在入境時遭扣查6小時，其後被拒入境，而入境處未作解釋。無國界記者組織今日（11日）晚上就事件舉行簡布會，白奧蘭指扣查期間除了搜身，行李也三度被搜查，入境處職員反覆問她訪港的原因，也問到無國界記者組識在台灣有多少職員，令她感到奇怪。



該組織國際行動主任文森特（Rebecca Vincent）指，今次白奧蘭被拒入境，原因模糊，認為有成員被被拒入境，是與無國界記者組織的工作有關，促港府就此事作解釋。她表明希望未來繼續派員來港聽審，但首要是確保人員可安全地進行工作。



入境處表示，不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗入境個案，包括考慮旅客入境的真正目的。



白奧蘭（右二）於2023年12月18日曾在香港法庭旁聽黎智英案。（無國界記者圖片）

無國界記者組織在11日晚上舉行簡布會，駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在會上指，自己在入境時被扣查，在6個小時內曾被帶到多個房間，進行搜身、搜查行李、問話等。

指入境處要求簽文件離開 但無列原因

她續指，在問話過程反覆被問到她訪港目的，並問到之前曾否訪港、當時訪港目的，入境處職員也有問到她為誰工作、在無國界記者組識的職位及工作。她說，當中問及無國界記者組識在台灣有多少職員的問題，令她感到奇怪。在查問期間，入境處職員也不斷進出，相信他們是嘗試核實她回答內容的真確。

白奧蘭指，被扣查5小時後，入境處職員向她遞上文件要求她簽署，並指已決定拒其入境。她指文件中並無講明原因，要求文件影印本未果，兩度要求中，其中一次有入境處職員明確拒絕。

組織盼繼續派員來港 但首要確保安全

無國界記者組織國際行動主任文森特（Rebecca Vincent）表示，到各地聽不同案件訊聆是該組織的正常工作，而今次白奧蘭被拒入境，原因模糊，但她認為是與無國界記者組織的工作有關，促港府就此事作解釋，又表明希望未來繼續派員來港聽審，但首要是確保人員可安全地進行工作。

翻查資料，在去年5月，無國界記者組織曾因發起呼籲釋放黎智英的聯署，遭港府發聲明不點名批評，指他們假借新聞自由之名，公然干涉香港特區的司法程序，企圖完全錯誤、有辱法治。

入境處：會按法律處理個案 包括真正入境目的

香港記者協會今午也發聲明，表示關注無國界記者成員來港被扣查事件，並會一直留意事態發展，認為有關組織關注香港新聞自由狀況及重要的司法案件，屬其組織的正常工作，而黎智英案涉及重大公眾利益，亦屬公開聆訊，相信法庭歡迎任何人聽審及報道，看不到入境處有何理由，阻撓該成員到法庭旁聽案件，促請港府解釋拒絕無國界記者成員入境理由。

入境處回覆指，不評論個別個案，處方會按照相關法律和政策處理每宗入境個案，包括考慮旅客入境的真正目的，從而決定是否批准有關人士入境。