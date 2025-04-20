李家超偕關愛隊視察大澳防汛準備　讚退休隊員熱心服務街坊

特首李家超趁復活節假期，前日（18日）與關愛隊視察大澳，了解防汛準備工作以及關愛隊提供的支援。有居棚屋長者向李家超表示，區議員和關愛隊等協助做防風準備，提醒風暴時去臨時庇護中心暫避等。李家超說，高興居民肯定地區治理工作，政府重視應對極端天氣，以保障市民安全為首任。



4月18日，特首李家超到訪大澳，了解當區防汛工作。（李家超Facebook）

大澳易受風暴影響，李家超今日（20日）在社交媒體Facebook回顧大澳之行，稱民青局局長麥美娟和離島民政事務專員楊蕙心反映，當區積極預防水浸，已透過跨部門水浸演習，提升各部門、地區組織和居民的應變能力，確保迅速應對水浸風險。

4月18日，特首李家超到訪大澳，了解當區防汛工作。（李家超Facebook）

李家超指關愛隊常跟居民接觸。（李家超Facebook）

李家超問居民關愛隊提供了甚麼幫助。（李家超Facebook）

李家超：關愛隊員退休都熱心服務

李家超引述有棚屋長者表示區議員、關愛隊和地區組織等，有呼籲居民做好防風準備，協助升高傢俬電器，還提醒風暴期間可到臨時庇護中心暫避，並在風暴過後協助家居復原。他表示，很高興居民肯定地區治理工作，不少關愛隊成員即使有全職工作或退休，仍熱心服務街坊。

4月18日，特首李家超到訪大澳，了解當區防汛工作。（李家超Facebook）

李家超問居民如果有突發事情要求助，有何聯絡方法？（李家超Facebook）

李家超問居民如果有突發事情要求助，有何聯絡方法？（李家超Facebook）

李家超表示，政府高度重視極端天氣的應對工作，包括預警、準備、應急和復原四方面，政府會繼續關注各區區情，各個政府部門會繼續通力合作，切實做好民生工作，共建美好社區。