李家超訪大澳　籲外國留學生推銷香港　與小女孩嘗魚蛋：好彈牙！

行政長官李家超昨日（18日）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟，到大澳視察。李家超今日（19日）表示，大澳遠離繁囂，以漁村景緻、環境閒適聞名，是香港熱門旅遊景點之一，昨日感受「東方威尼斯」的水鄉風情。他與多名旅客交流，有外國留學生表示比起外國大城市更喜歡香港，李家超呼籲他多向其他人談及香港好處，期待與他再見面。李家超更與一名小女孩一起試食魚蛋，表示「真係好彈牙喎！」



李家超與外國遊客乘小艇遊大澳。（李家超Facebook）

李家超與外國留學生交流。（李家超Facebook）

與外國留學生同乘小艇 聽到留學生喜歡香港感高興

李家超表示，昨日走進這個歷史悠久的漁村——大澳，感受「東方威尼斯」的水鄉風情。他和一些外國留學生同乘小艇，迎着海風，穿梭於縱橫交錯的水道，欣賞大澳水上棚屋的美景。他問及外國留學生香港與其他大城市的比較，外國留學生表示更喜歡香港，李家超立即表示十分高興，希望他向其他人多談及香港。外國留學生指，喜歡香港的多元化，香港市區30分鐘就可到大自然，不時可以行山，目標是回到香港發展事業。

購買海味乾貨 與不同旅客及商鋪交流

及後李家超在海邊的老宅舊鋪漫步，與熱情好客的街坊和店主打招呼，他形容感覺特別親切，令人不自覺地放慢步伐。同時，李家超選購本地製造的海味乾貨，以及在酒吧輕談淺酌。旅客們向他表示，除了喜歡香港繁華城市生活外，也熱愛深度遊，認識香港本地多元文化，像大澳這些山光水色的小區，讓他們感覺愜意。

李家超品嘗沙翁。（李家超Facebook）

李家超在走訪期間，與旅客分別品嚐大澳地道小吃，商鋪老闆推薦他嘗試沙翁，他亦表示「來就是要體驗一下」，剛放入口就表示「嗯！」同時點頭。相信十分肯定沙翁的味道。

及後他亦巧遇一名小女孩，問小女孩「魚蛋好唔好食」，小女孩回應指「好食、好彈牙」之後，李家超亦品嘗，表示「真係好彈牙喎！」

李家超：以創新思維做好「香港無處不旅遊」

李家超表示，要以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，如島嶼、鄉郊等，做到「香港無處不旅遊」。特區政府會繼續發展不同的旅遊資源，以吸引更多海內外旅客前來香港，感受香港與別不同的風情風貌。