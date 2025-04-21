特朗普關稅｜霍啟剛：部分大豆美國進口　中國人飯碗須牢端自己手

美國總統特朗普向中國發動的關稅、貿易戰，港區全國人大代表霍啟剛表示隨著中美貿易戰惡化，糧食進口來源必須更多元，同時亦要加強糧食供應的產能、科技化及高質量發展，保障糧食安全，確保「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。



4月19日，霍啟剛帶大學生出發去北京。（霍啟剛FB）

霍啟剛的已故祖父霍英東日前獲港澳辦主任夏寶龍點名，讚揚在「抗美援朝」時期突破美方、西方的封鎖，為國家運送大量戰略物資，提醒在現今中美關係下「背叛祖國、背叛香港的人，永遠不會有好下場。」

霍啟剛與大學生抵埗後參觀人民大會堂。（霍啟剛FB）

霍啟剛與大學生抵埗後參觀人民大會堂。（霍啟剛FB）

霍啟剛趁復活節假與一班香港大學生到北京展開「糧食安全教育」之旅，了解糧食安全及國家現代農業發展。他表示中美貿易戰將兩國糧食貿易重要性帶到公眾眼前，了解何為糧食安全。他說以大豆為例，中國主要靠進口滿足需求，除了巴西及阿根廷，相當一部分來自美國。

隨著貿易戰惡化，我哋糧食進口來源必須更多元，同時亦要加強糧食供應嘅產能、科技化及高質量發展，保障糧食安全，確保「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。 立法會議員霍啟剛

霍啟剛表示學生與中國農業大學校長的會面中，都把握機會向專家提問，形容對話十分有深度，涵蓋糧食安全、地緣政治關係對糧食的影響、農業科技發展、氣候變化等。

一行人亦拜訪中國農業科學院，參觀中糧集團總部。（霍啟剛FB）

一行人亦拜訪中國農業科學院，參觀中糧集團總部，並會到江蘇省走入農田及淡水養殖場實地了解農業及漁業發展，希望學生思考糧食除了「粒粒皆辛苦」外，更是經濟行穩致遠、社會安定和諧、應對國內外各種挑戰的基礎。