特朗普關稅｜霍啟剛：部分大豆美國進口 中國人飯碗須牢端自己手
撰文：潘耀昇
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美國總統特朗普向中國發動的關稅、貿易戰，港區全國人大代表霍啟剛表示隨著中美貿易戰惡化，糧食進口來源必須更多元，同時亦要加強糧食供應的產能、科技化及高質量發展，保障糧食安全，確保「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。
霍啟剛的已故祖父霍英東日前獲港澳辦主任夏寶龍點名，讚揚在「抗美援朝」時期突破美方、西方的封鎖，為國家運送大量戰略物資，提醒在現今中美關係下「背叛祖國、背叛香港的人，永遠不會有好下場。」
霍啟剛趁復活節假與一班香港大學生到北京展開「糧食安全教育」之旅，了解糧食安全及國家現代農業發展。他表示中美貿易戰將兩國糧食貿易重要性帶到公眾眼前，了解何為糧食安全。他說以大豆為例，中國主要靠進口滿足需求，除了巴西及阿根廷，相當一部分來自美國。
隨著貿易戰惡化，我哋糧食進口來源必須更多元，同時亦要加強糧食供應嘅產能、科技化及高質量發展，保障糧食安全，確保「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。
霍啟剛表示學生與中國農業大學校長的會面中，都把握機會向專家提問，形容對話十分有深度，涵蓋糧食安全、地緣政治關係對糧食的影響、農業科技發展、氣候變化等。
一行人亦拜訪中國農業科學院，參觀中糧集團總部，並會到江蘇省走入農田及淡水養殖場實地了解農業及漁業發展，希望學生思考糧食除了「粒粒皆辛苦」外，更是經濟行穩致遠、社會安定和諧、應對國內外各種挑戰的基礎。
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