兩會｜港區人大全體會議　霍啟剛倡以金融中心優勢支持文化產業

港區全國人大代表團今午（7日）舉行全體會議，審議政府工作報告，中聯辦主任鄭雁雄連續兩日都有出席。港區全國人大代表兼藝發局主席霍啟剛認為，香港正發展藝術產業，其中藝術品交易拍賣成交額持續提高，認為應把握香港國際金融中心優勢，支持文化企業在香港投資、設立辦公室等，實現中國文化抱團出海，讓文化事業和文化產業得以相輔相成，把香港發揮成中華文化產業中的金融港和出口港。



赴京出席兩會的港區全國人大代表與中聯辦主任鄭雁雄在人民大會堂外合照（港區人大代表團提供）

中聯辦主任鄭雁雄出席港區人大代表團全體會議。（中聯辦）

霍啟剛。

霍啟剛：要爭取在體育標準和國際話語權

體育方面，霍啟剛稱，「十四五」規劃定下體育產業總規模達到5萬億元總體目標，今年國家已建設各種國際級硬件設施，香港啟德體育園亦剛落成，但硬件完善是不夠實現體育強國的總體目標。他認為要建立屬於自己的體育品牌IP，培養屬於自己的體育核心人才，爭取國際標準和國際話語權，而大灣區有優勢、有條件可構建體育產業鏈，包括打造大灣區校區聯賽。

科大校長葉玉如教授。（科大提供相片）

葉玉如：人工智能將成經濟發展和產業升級重要驅動力

身兼科大校長的港區全國人大代表葉玉如指，可預見人工智能將成為國家和香港經濟發展，以及產業升級的重要驅動力。科大人工智能研究並不局限在計算機學科，還分布於生命科學、化學、生物工程、金融管理等領域。她希望香港能夠緊密配合國家發展戰略，融入國家整體發展藍圖，在國家新一輪戰略布局中，香港應進一步發揮獨特優勢，為國家發展作出新的、更大的貢獻。

陳仲尼（何夏怡攝）

陳仲尼：支持健全人大問責制

另外，今年全國人大會議會審議《全國人大和地方各級人大代表法修正草案》，增加規定人大代表參加各項履職活動，人大代表出席會議前，應透過多種形式聽取群眾意見和建議。港區人大代表陳仲尼表示支持，以加強對代表的監督確定，確保代表依法履職，防止濫用職權和腐敗行為。

他續稱，修正案將建立健全的問責機制，對不履行職責或違法違紀的代表進行問責，增強代表的責任感；清晰規定全國人大代表的職責和權利，提升政治素質。