兩會｜港區人大全體會議 霍啟剛倡以金融中心優勢支持文化產業
撰文：文維廣
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港區全國人大代表團今午（7日）舉行全體會議，審議政府工作報告，中聯辦主任鄭雁雄連續兩日都有出席。港區全國人大代表兼藝發局主席霍啟剛認為，香港正發展藝術產業，其中藝術品交易拍賣成交額持續提高，認為應把握香港國際金融中心優勢，支持文化企業在香港投資、設立辦公室等，實現中國文化抱團出海，讓文化事業和文化產業得以相輔相成，把香港發揮成中華文化產業中的金融港和出口港。
霍啟剛：要爭取在體育標準和國際話語權
體育方面，霍啟剛稱，「十四五」規劃定下體育產業總規模達到5萬億元總體目標，今年國家已建設各種國際級硬件設施，香港啟德體育園亦剛落成，但硬件完善是不夠實現體育強國的總體目標。他認為要建立屬於自己的體育品牌IP，培養屬於自己的體育核心人才，爭取國際標準和國際話語權，而大灣區有優勢、有條件可構建體育產業鏈，包括打造大灣區校區聯賽。
葉玉如：人工智能將成經濟發展和產業升級重要驅動力
身兼科大校長的港區全國人大代表葉玉如指，可預見人工智能將成為國家和香港經濟發展，以及產業升級的重要驅動力。科大人工智能研究並不局限在計算機學科，還分布於生命科學、化學、生物工程、金融管理等領域。她希望香港能夠緊密配合國家發展戰略，融入國家整體發展藍圖，在國家新一輪戰略布局中，香港應進一步發揮獨特優勢，為國家發展作出新的、更大的貢獻。
陳仲尼：支持健全人大問責制
另外，今年全國人大會議會審議《全國人大和地方各級人大代表法修正草案》，增加規定人大代表參加各項履職活動，人大代表出席會議前，應透過多種形式聽取群眾意見和建議。港區人大代表陳仲尼表示支持，以加強對代表的監督確定，確保代表依法履職，防止濫用職權和腐敗行為。
他續稱，修正案將建立健全的問責機制，對不履行職責或違法違紀的代表進行問責，增強代表的責任感；清晰規定全國人大代表的職責和權利，提升政治素質。