李家超訪浙江｜「杭州六小龍」宇樹科技創辦人：可能來港上市

行政長官李家超在浙江杭州訪問，今年下午到訪「杭州六小龍」企業宇樹科技技。該公司創辦人王興興表示，一直有開拓全球市場，在香港亦有經營業務。被問到有否可能到港上市時，他回答稱有可能，但暫未決定。



宇樹機械人曾亮相央視春晚

宇樹科技研發的人型機械人曾登上今年央視春晚舞台。王興興透露，李家超觀看了宇樹產品的演示，包括機械狗、人形機械人及未推出市面的拳擊機械人。

王興興今年2月曾出席國家主席習近平主持的民營企業家座談會，是「90後」唯一代表。他接受傳媒訪問時表示，宇樹有在香港經營業務，會繼續推進。

01觀點｜李家超親見「六小龍」 香港向杭州學什麼？

讚智能仿生手書法「寫得很好」

李家超今早到了另一家「杭州六小龍」企業強腦科技參觀，公司創辦人韓璧丞親自接待。強腦科技主要開發智能仿生手與仿生腿，其研發測試兼產品體驗官倪敏成向李家超示範了相關產品。

倪敏成年幼時因故失去雙手，他使用強腦科技研發的智能仿生手與李家超握手，又用毛筆寫李家超的名字。他表示，李家超稱讚他的書法寫得很好，並帶走寫有李家超名字的作品。

明日轉赴寧波 出席投資香港推介大會

李家超今晚會出席浙江省省長劉捷主持的晚宴。明日下午轉到寧波，出席由貿發局舉辦的投資香港推介大會——浙江專場暨甬港經濟合作論壇。