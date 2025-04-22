李家超上任近三年休假兩天　享受弄孫為樂以「臥冰求鯉」教孝道

上任近三年的行政長官李家超透露，自己只放過兩天全日假，坦言最開心的時刻是與兩歲孫兒玩樂，一起睡覺，並教他們孝道，「比如說臥冰求鯉，怎麼對母親要好，這個我都有講」。他感謝家人體諒，形容特首工作是榮譽之旅，「我不會形容是苦旅」，稱看到市民開心，便感覺付出是值得。



李家超接受NOW新聞台節目《雲端對談》訪問，談及工作以外的一面。（NOW新聞台）

李家超感謝家人的支持和體諒。（資料圖片）

李家超上任三年放兩天全日假 享受弄孫為樂教孝道

李家超接受NOW新聞台節目《雲端對談》訪問，談及工作以外的一面。他透露自己上任特首近三年，只是放了兩天全日假期。

如果是真的有整天都放假的，應該有兩天吧，一天是配眼鏡，一天是陪我的家人到醫院。 行政長官李家超

翻查政府新聞公告，上任特首林鄭月娥在任期間，先後兩度離港休假共11日；另外，2021年10月跌傷留院一晚。梁振英任特首期間，先後16次休假共126日，包括2014年農曆新年休假13日。不過，林鄭月娥和梁振英部份休假期間仍在工作，難以直接計算實際放假日數。

李家超感謝家人的支持和體諒。（資料圖片）

李家超在訪問中感謝家人的支持和體諒，形容最開心的時刻是與兩歲孫兒玩樂，教他們孝道。

我的孩子把他（孫）帶回我住的地方，而且跟我一起睡，我是最享受那個時候，我也教他我以前我小學讀的一些孝道的故事，比如說臥冰求鯉，怎麼對母親要好，這個我都有講。 行政長官李家超

特首工作「不會形容是苦旅」

特首責任大且工作不容易，李家超認為看到市民開心，便感覺付出是值得，「這個是榮譽之旅、光榮之旅。我的團隊跟我一起走，大家都很有士氣，所以我不會形容是苦旅，是我們榮譽的一個工作過程」。

他認為做行政長官要抱著忘我無私目標相信做事只要堅持，都一定會有收穫，形容目的地亮如繁星。

行政長官李家超今午（22日）將率八名高官訪問浙江四日。（資料圖片）

坐車時練氣功 李家超：有如「無我的狀態」

當面對沉重的工作量，李家超重提自己會在坐車或小休時練氣功，形容有如「無我的狀態」。