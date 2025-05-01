新思維7月辦籌款晚宴　官員會否出席？狄志遠：順其自然

新思維擬於七月初辦十周年籌款晚宴。主席狄志遠希望籌集至少50萬元，以作為一年半的運黨務開支及立法會選舉經費他又表示，已向主要官員包括行政長官發出邀請，因為雙方一向保持溝通，所以不擔心和政府的關係，至於對方會否應邀就「順其自然」，尊重官員選擇。



2月25日，新思維舉辦新春傳媒茶聚，出席的包括新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯、秘書長陳家偉、總幹事韓劍德、副秘書長彭意婷。（何夏怡攝）

目標籌至少50萬 年底立法會選舉爭兩度

新思維將於7月7日，在尖沙咀舉辦十周年籌款晚宴，較原定時間6月中推遲近一個月，狄志遠稱事關晚宴場地緊張，亦希望讓嘉賓感受到便利。談及籌款目標，他稱希望籌集至少50萬元，以支付至少一年半的營運開支，逾半則作為選舉儲備。

至於年底的立法會選舉部署，狄志遠稱希望保留社福界別，並在地區直選爭得一席，不過選舉支出相應增加。「預計要150萬，200萬寬鬆啲，我們的候選人都會負擔部分費用。」不過他認為籌款上百萬不樂觀，因為經濟環境和政治氣氛欠佳。

2023年3月，新思維舉辦籌款晚宴，兩位政府中人「甩底」。（文睿攝）

前年籌款晚宴兩官員「甩底」

新思維前年的籌款晚宴出現官員「甩底」，本來答應出席的兩位政府中人臨時缺席。被問到今年有否官員應承出席，狄志遠說已向主要官員包括行政長官發出邀請，因為新思維一向與政府保持溝通「有傾有講」，所以不擔心雙方的關係，至於對方會否應邀就「順其自然」，尊重官員選擇。