新思維盼政府找共識推「雙普選」　目標12月立會選舉增直選議席

行政會議成員湯家驊日前提到香港仍有望重啟政改達致「雙普選」，新思維主席狄志遠今日（25日）被問到對湯觀點的看法時指，「雙普選」寫入《基本法》，發展民主政制是政府的責任，惟社會要有最大共識，希望政府創造有利條件。



即使未有政改，新思維亦部署參與12月立法會選舉，狄志遠期望取得功能界別議席，並爭取派人參加直選，坦言後者所需經費較多，「有200萬元會寬鬆啲」，預告六月中擬辦籌款晚宴，不停爭取資助。



2月25日，新思維舉辦新春傳媒茶聚，出席的包括新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯、秘書長陳家偉、總幹事韓劍德、副秘書長彭意婷。（何夏怡攝）

盼政府找社會共識推動「雙普選」

港府連續三年錄得千億財赤，湯家驊日前接受報章訪問時指政府難以大刀闊斧處理財赤，源於政府並非民選產生，故需不斷推出福利回應民間訴求，加上庫房收入減少，令本港陷入結構性財赤，他認為香港仍有望重啟政改。

狄志遠出席新思維傳媒茶聚時，被問到對湯家驊觀點的看法，他坦言「民主是必須的」，指《基本法》列明香港有雙普選，香港市民也有此訴求，民主政制發展是政府責任，也是《基本法》唯一尚未完成的內容，希望政府創造有利條件達成。

這麼多年來政制發展有很大爭拗，政府要更積極找到社會最大共識，逐步行上去。 新思維主席狄志遠

他補充，2014年全國人大常委會通過的「831方案」，是香港邁向進一步政制民主化的起點，也容易讓各方達成共識，當年建議行政長官普選設提名委員會，不實行公民提名及政黨提名，特首參選人須獲過半數提委會委員支持才能成為候選人；候選人限2至3名。

新思維錄赤字 六月擬再辦晚宴籌款50萬

達致「雙普選」前，新思維仍然會參選，不過狄志遠透露近兩年黨內財政狀況是「赤字」，去年開始籌款困難，料因經濟環境不好，故今年六月中擬辦新思維籌款晚宴，希望至少籌到50萬元，足夠未來一年經費，續會邀請官員參加，望促進行政和立法關係。

2月25日，新思維舉辦新春傳媒茶聚，出席的包括新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯、秘書長陳家偉、總幹事韓劍德、副秘書長彭意婷。（何夏怡攝）

冀保功能界別議席 爭地區直選「零的突破」

被問到新思維參選部署，本身是社福界議員的狄志遠希望繼續取得一個功能界別議席、一個地區直選議席，選區或考慮將軍澳、油麻地等，黨友有條件參選。狄志遠對「入閘」有信心，並會努力爭取，選舉結果無論如何都「心甘情願」。至於參選經費，新思維指地區直選若有200萬元就「比較寬鬆」，會不斷爭取資助。

新思維今年工作會專注基層市民和社會福利，包括網約車立法規管、照顧者、殘疾人士等，預計年尾會舉辦殘疾人士高峰會議。此外，新思維稱會積極約見各國駐港領事館討論世界局勢對香港的影響，尤其是美國駐港澳總領事館，希望讓對方了解特朗普新政對香港的影響。