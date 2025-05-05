店舖阻街罰款「加碼」三倍去年發逾1200張告票　庫房進賬720萬元

現屆政府上場後，其中一個重點是打擊店舖阻街。根據區議會文件，去年食環署針對阻街共發出逾1,200張定額罰款通知書。值得一提的是店舖阻街罰款已加碼三倍，由1,500元增至6,000元，換言之去年政府庫房進賬逾720萬元。至於亂拋垃圾告票，去年發出逾三萬張，向「垃圾蟲」共罰款9,693萬元。



前年十月底起警方聯同食環署人員聯合行動執法，提醒店員把超出店舖範圍的貨品移走收好。（黃詠芝攝）

店舖阻街罰款前年十月「加碼」三倍

前年十月底起，店舖阻街罰款加三倍至6,000元，同時食環署和警方在各區陸續採用聯合行動的執法模式， 除了向店鋪阻街者發出定額罰款通知書或傳票外，亦沒收違法擺放的阻街貨物，增加店鋪經營者的違規成本，遏止商鋪佔用公眾地方的不法行為。

店鋪阻街罰款制自9月下旬實施後，民政局指店鋪阻街情況明顯有所改善，行人通道比以往暢通。（資料圖片）

店舖阻街告票去年發逾1200張

食環署在大埔區議會明天（6日）大會的文件中交代，店鋪阻街情況在多區有顯著改善， 去年向有關違例者共發出逾1,200張定額 罰款通知書。署方指定額罰款通知書，可更加快捷及有效處理店鋪阻街問題，並能與票控制度處理較不直接或較嚴重和複雜的個案，形容兩者產生相輔相成效果。

至於亂拋垃圾、隨地吐痰、亂貼街招等罪行的定額罰款，亦已由1,500元增加一倍至3,000元。（資料圖片）

去年食環署發出與公眾潔淨罪行相關的告票共約35,900張，其中約九成與亂拋垃圾有關，換言之涉及約32,310張，共罰款約9693萬元。（資料圖片）

逾三萬張亂拋垃圾告票 「垃圾蟲」罰款近億元

至於亂拋垃圾、隨地吐痰、亂貼街招等罪行的定額罰款，亦已由1,500元增加一倍至3,000元。去年食環署發出與公眾潔淨罪行相關的告票共約35,900張，其中約九成與亂拋垃圾有關，換言之涉及約32,310張，共罰款約9693萬元。

截至去年12月，食環署在全港約470個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，密切監察目標黑點，並因應實際需要和資源許可下調配攝錄機。（資料圖片）

截至去年12月，食環署在全港約470個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，密切監察目標黑點，並因應實際需要和資源許可下調配攝錄機。食環署舉例，針對有司機或乘客從車上亂拋垃圾，署方今年三月起在各區超過30個地點的行車路段中央分隔帶安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規人士，加強執法效率。

非法貼街招去年發逾2000張告票

街上非法張貼商業海報和標語罰款方面，食環署去年向違例者共發出逾2,000張定額罰款通知書，稱繼續嚴厲打擊此類活動，各區亦會檢視個別情況考慮特別執法行動。