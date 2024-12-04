持牌小販投訴五年間升14%　謝展寰：阻街擺賣帶來衛生和火警風險

有議員關注持牌流動小販被投訴阻街後，往往遭驅趕至人流稀疏的橫街小巷擺賣，極之不利營商。環境及生態局局長謝展寰今天（4日）透露持牌小販投訴五年間升14%，質疑流動小販在人流暢旺的街頭擺賣，阻街可能會帶來衛生和火警的風險，食環署會按實際情況執法。



工聯會立法會議員郭偉强關注持牌流動小販被投訴阻街後，往往遭驅趕至人流稀疏的橫街小巷擺賣，極之不利營商。。（盧翊銘攝）

郭偉强關注流動小販被驅趕不利營商

工聯會立法會議員郭偉强向立法會提交書面質詢，關注有持牌流動小販反映，食環署在收到阻街投訴後通常會以驅趕的方式處理，他們只能由人流較旺的街道轉往人流稀疏的橫街小巷擺賣，極之不利營商，問及政府有何措施保障他們有合理的營商環境。

環境及生態局局長謝展寰指，香港人口密集，持牌流動小販在人流暢旺的街頭擺賣可能會造成阻塞和環境滋擾。（廖雁雄攝）

謝展寰：阻街擺賣帶來衛生和火警風險

謝展寰回覆指，香港人口密集，持牌流動小販在人流暢旺的街頭擺賣可能會造成阻塞和環境滋擾，至帶來衛生和火警的風險。食環署會按實際情況平衡小販的營運需要和其他街道使用者以至居民的權利。

2018年、2022年及2023年持牌小販投訴宗數。（立法會文件）

持牌小販投訴五年間升14%

謝展寰交代去年一共收到784宗持牌固定攤位小販及流動小販投訴，與五年前比上升14%。

當局表示，固定小販攤位或小販市場會較少構成滋擾，方便管理，故此食環署會不時把空置的固定小販攤位開放出來重新編配，同時讓持牌流動小販及其他合資格的公眾申請。2019年及2022年食環署共推出540個空置固定小販攤位供申請，至今已簽發523個新的固定小販牌照。