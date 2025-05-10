李嘉誠現身五月天演唱會被問賣港口風波　在旁周凱旋：李生退咗休

台灣天團五月天香港四場演唱會今晚（10日）第二日在啟德體育園主場館上演，演唱會座上客包括長和創辦人李嘉誠。至晚上約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」。被問到長和（00001）賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李生退咗休喇！」



至晚上約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開啟德體育園主場館包廂。（現場人士提供）

至晚上約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開啟德體育園主場館包廂。（現場人士提供）

長和創辦人李嘉誠5月10日晚現身啟德體育園主場館上演的五月天香港演唱會。（現場人士提供）

五月天香港四場演唱會今晚第二日在啟德體育園主場館上演，現場人士所見，李嘉誠坐於主場館一個包廂。據了解，包廂是由現任李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋所訂。

至晚上約8時40分，李嘉誠準備開包廂，在場的周凱旋先行步出打點安排。之後，見李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，見李嘉誠精神頗佳，戴上口罩的他向在場人士揮手說：「多謝晒」。被問到長和（00001）賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李生退咗休喇！」

長和創辦人李嘉誠5月10日晚現身啟德體育園主場館上演的五月天香港演唱會。（現場人士提供）

長和賣港口風波全城關注，長和創辦人李嘉誠在風波發生後鮮有公開露面，對上一次是上月尾以李嘉誠基金會創辦人身份「現身」向養和醫療集團捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0系統的活動，李嘉誠在相關新聞稿「現身」。