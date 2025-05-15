宋恩榮黃偉信倡設「北都發展局」　突破官僚障礙　加速戰略發展

「北部都會區」發展計劃自2021年提出以來，被視為推動經濟轉型、促進港深深度融合的關鍵引擎；然而，光是河套的香港園區，發展進度已與深圳河套區形成鮮明對比。香港園區首批企業今年下半年才將進駐，深圳園區卻已吸引440多家科企及1.5萬科研人員。面對發展滯後，民智行動設計智庫研究團隊黃偉信、牛致行及宋恩榮在報章撰文，直指跨部門協作模式效率低下，倡議成立具獨立法定地位的「北部都會區發展局」（下稱北都局），以突破官僚體制障礙，實現「提速提量提質提效」目標。



民智行動設計智庫研究團隊黃偉信等在報章撰文，直指跨部門協作模式效率低下，倡議成立具獨立法定地位的「北部都會區發展局」，以突破官僚體制障礙，實現「提速提量提質提效」目標。（資料圖片）

民智行動設計智庫研究副總監黃偉信、民智行動設計智庫研究助理牛致行、中文大學經濟系客座教授兼民智行動設計智庫共同創立人宋恩榮，合撰《設「北部都會區發展局」的戰略必要性——從工程專業與公共治理效率視角分析》一文。

文章指出，北部都會區面臨兩大核心挑戰：第一，跨部門協作失靈。現由發展局轄下的「北都統籌辦事處」缺乏法定權威，難以整合規劃署、地政總署、運輸署等多個部門資源，導致重複評估（如環境、交通影響）、責任分散等問題，延誤整體進度。以皇后山邨為例，從軍事用地轉型至公屋社區耗時近30年，突顯土地開發程序的繁瑣。第二，制度性低效。香港土地開發程序繁複，如粉嶺皇后山項目雖不涉收地，仍耗時10年完成，反映現行機制無法應對大型計劃的技術整合需求。

借鑑沙田經驗：專業整合與執行導向

研究團隊以1970年代沙田新市鎮為成功案例，指出其關鍵在於成立「新界拓展署」，透過跨部門專案小組同步推進規劃、基建及環保評估，例如透過調整河道設計節省逾千萬元改道費用。該模式平均7.5年完成建設，遠快於當前新發展區。

為解決現行體制缺陷，黃偉信等人提出成立「北部都會區發展局」，並應具備以下功能：第一，統一權責與節省行政成本：整合規劃、工程、土地等專業團隊，縮短法定程序時間。對比皇后山30年與沙田7.5年的開發週期，北都局可望將新區發展時間減少20%-30%。第二，靈活調配資源：透過立法賦權自主編制預算、運用土地收益再投資，並優先發展跨境基建（如口岸經濟圈），提升政策協同效應。第三，強化公眾參與與監督：設立透明化諮詢平台及定期進度審查，避免官僚擴張，同時回應社會需求。

政府現行措施與民間倡議落差

黃偉信等人又認為，儘管特區政府已成立「北都統籌辦事處」並推動多項精簡程序，但其權限仍侷限於發展局框架，缺乏獨立性與資源調配能力。例如近期港深合作會議雖展示雙方推進北都區的意願（如港深西部鐵路、生態廊道等），但具體執行細節仍未明確。

文章最後強調，北都成敗關乎香港能否擺脫「制度折舊」陷阱。因此，與其強化現有科層體系，不如以工程專業思維重建治理架構，將分散的決策權凝聚為「決策—執行—監督」閉環。他們相信，若北都局能成功設立，不僅可加速基建與產業布局，更可為香港節省數以千萬元計的隱形成本，成為現代城市治理的典範。