食肆冒犯國安釘牌｜定義？針對黃店？李家超：條文清晰　做法恰當

政府為食肆等新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定，行政長官李家超今日（10日）未有正面回應冒犯國安的定義，強調條例「係好清晰嘅」，並詳述《憲法》、《香港國安法》、《維護國家安全條例》，稱市民和行政機關有維護國安的法律義務，食環署的做法恰當和應該，行使職能時「應該將國家安全視為最重要嘅元素」。



政府為食肆等新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定。（資料圖片）

食肆冒犯國安會被釘牌 湯家驊解讀勿粗口罵領導人或國家

食環署為食肆簽發或續發牌照時，新增國安條件，規定持牌人及「關連人士」，包括僱員、代理、承辦商等，不可做出或牽涉危害國安，或不利於國安和香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌。早前行政會議成員、資深大律師湯家驊解讀，用粗口罵領導人或國家可能會釘牌。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，解畫食環署新增冒犯國安即釘牌的規定。（廖雁雄攝）

冒犯定義？針對「黃店」？李家超：維護國安恰當、應該

李家超出席行政會議前被問到「冒犯國安或不利公眾利益」的定義、是否針對「黃店」、湯家驊的釘牌說法是否真確，以及若食肆貼上諷刺政府的字眼是否會被釘牌。

食環署加入國安條款，係恰當，亦都係應該嘅。 行政長官李家超

他未有正面回應具體定義，稱食環署在新簽發或續期牌照，加入維護國安條款，防範和制止不利國安的行為，是履行維護國安的法律責任和義務，「係恰當，亦都係應該嘅」。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，解畫食環署新增冒犯國安即釘牌的規定。（廖雁雄攝）

李家超引用《憲法》、《香港國安法》、《維護國家安全條例》解釋

李家超隨後引述《憲法》指，所有公民有義務維護國家安全，香港作為中國的特區，市民有義務維護國家安全；又引用《香港國安法》，稱香港行政機關有責任維護國安；再引用《維護國家安全條例》，任何機構組織和個人，都應該遵守特區維護國安所適用的法律，而根據《條例》第八條，特區法律授予某人任何職能，任何人作出執行該職能上的任何決定時，須將國家安全視為最重要的因素，並據此給予適當考慮。

即係食環署按《條例》第八條，香港嘅法律給予食環署職能，食環署人員喺行使職能，做任何決定嘅時候，應該將國家安全視為最重要嘅元素。 行政長官李家超

6月10日，特首李家超行會前見記者，稱根據法律，食環署行使職能的時候，「應該將國家安全視為最重要嘅元素」。（廖雁雄攝）

李家超：條文清晰 年宵攤檔也適用

「安全係一切發展嘅基石，我哋會繼續不斷完善維護國安的法律和執行機制。」李家超續指，食環署在新增持牌條件的條款，已經清楚解釋，食環署在處理新牌照和續牌生意的時候，會依法行使有關條款，也都會在食環署的場地租約及牌照簽發，包括年宵攤檔、公眾娛樂場所等適用。

條文裡面提到嘅冒犯行為……係任何構成或者導致危害國安嘅罪行，又或者不利於國安，同埋公眾利益嘅行為、活動，係好清晰嘅。 行政長官李家超