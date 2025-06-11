學聯解散羅生門｜警方：截至今午6時未接獲相關撤銷社團註冊申請

學聯今日發生「解散」羅生門事件，臨近傍晚，有人以學聯名義發出新聞稿，指學聯召開緊急會員大會，決定「即日解散」。不過，本身是嶺南大學學生會學聯代表團當然首席代表的賴卓賢隨後發出「嚴正澄清」，指有不知名人士冒充學聯名義發新聞稿，澄清指學聯權力機構代表會及常委會從來沒有作出解散決議，亦對發佈該等信息人士身份毫不知情。警方指，截至今日（11日）下午6時，警察牌照課未收到相關的撤銷社團註冊申請。



學聯6月11日發生「解散」羅生門事件，有人以學聯名義發出新聞稿指學聯決定「即日解散」，本身是嶺南大學學生會學聯代表團當然首席代表的賴卓賢隨後「嚴正澄清」指有不知名人士冒充學聯名義發新聞稿。（梁鵬威攝）

學聯6月11日發生「解散」羅生門事件，有人以學聯名義發出新聞稿指學聯決定「即日解散」，本身是嶺南大學學生會學聯代表團當然首席代表的賴卓賢隨後「嚴正澄清」指有不知名人士冒充學聯名義發新聞稿。（梁鵬威攝）

學聯6月11日發生「解散」羅生門事件，有人以學聯名義發出新聞稿指學聯決定「即日解散」，本身是嶺南大學學生會學聯代表團當然首席代表的賴卓賢隨後「嚴正澄清」指有不知名人士冒充學聯名義發新聞稿。（梁鵬威攝）

最初以學聯名義發出的新聞稿指，學聯召開緊急會員大會，提到上周三（4日）嶺南大學學生會四名成員被警方以涉嫌「盜竊」及「串謀盜竊」罪拘捕，兩人吳泰霖及賴卓賢曾於2023年9月11日未經「香港專上學生聯會」批准。新聞稿指，由於學聯無法保證該批款項會得到有效監管，因此決定即日起（11日）解散「香港專上學生聯會」，並決定向香港警務處牌照課申請撤銷「香港專上學生聯會」之社團註冊，並決定將「香港專上學生聯會」名下存放於所有銀行之所有款項，無條件捐贈予香港公益金。

有人以學聯名義發新聞稿宣稱「即日解散」。

賴卓賢以學聯代表團當然首席代表發「嚴正澄清」 強調學聯無解散

其後，賴卓賢以嶺南大學學生會學聯代表團當然首席代表身份發出「嚴正澄清」，指從傳媒得知有不知名人士假冒「香港專上學生聯會」以學聯名義發出新聞稿指稱學聯解散。他在聲明指「本會權力機構代表會及常委會從來沒有作出此等決議，亦對發佈該等信息的人士身份毫不知情」，強調並無解散一事。

警方：未收到相關的撤銷社團註冊申請

警方指，截至今日下午6時，警察牌照課未收到相關的撤銷社團註冊申請。