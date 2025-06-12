學聯解散羅生門｜學聯嶺大代表：屢遭假冒　印章仿真極高　擬報警

香港專上學生聯會昨日（11日）鬧出「解散」疑雲，嶺南大學學生會學聯代表賴卓賢昨晚發聲明澄清，指有不知名人士假冒學聯指稱學聯解散。他今接受電台訪問時再度強調並無解散一事，他並表示，現時學聯印章由他持有，昨日新聞稿的印章屬偽造，惟仿真度極高，幾乎與真印章一樣。他指，學聯正咨詢法律意見，會考慮就今次事件報警。



香港專上學生聯會昨日（11日）鬧出「解散」疑雲，嶺南大學學生會學聯代表賴卓賢昨晚發聲明澄清，指有不知名人士假冒學聯指稱學聯解散。圖為旺角道威特商業大廈學聯會址。（梁鵬威攝）

嶺南大學學生會學聯代表賴卓賢昨晚發聲明澄清，指近年多次有人假冒學聯。圖為旺角道威特商業大廈學聯會址。（梁鵬威攝）

賴卓賢指，昨日見到有關報道，向記者查詢後才知道有人以學聯名義向傳媒發新聞稿。他表示，學聯現時並無解散，並由中大、嶺大以及樹仁3間大學的學生會組成。他又稱，近年多次有人假冒學聯，指控曾有人企圖以不法取代現任幹事、偽造會章及文件等手段「盜竊學聯資產」。他形容，昨日新聞稿中的印章仿真度極高，批評有關人士偽造印章。

他表示，學聯曾就這類事件報警，警方未有最新進展，成員會考慮就今次假冒再次報警。他猜測，今次假冒事件與學聯近期捲入的法律糾紛有關。

嶺南大學學生會學聯代表賴卓賢。(賴卓賢IG)

賴卓賢表示，近年學聯成員及家人曾收到來源不明的恐嚇信，部分成員更曾遭跟蹤，為學聯面臨最大困難。惟他稱會保持與各大院校的聯係，繼續擔任各大專院校的溝通平台。

有人以學聯名義發送新聞稿，指「學聯」解散。新聞稿電郵地址附上簡體字「學聯」、「愛國愛港」、「實現中國夢」標誌。

昨日有人假冒學聯發出新聞稿，指該會召開「緊急會員大會」，稱嶺大4名學生會成員涉「盜竊」及「串謀盜竊」罪被捕，又指兩人曾於2023年未經「香港專上學生聯會」批准，以學聯代表身分向香港警務處牌照課申請更改成為學聯負責人。

新聞稿以「2024hkfs@gmail.com」電郵地址發送，記者檢查以往電郵，此前未收到過由此地址發送的新聞稿。該電郵地址，有簡體字「學聯」、「愛國愛港」、「實現中國夢」的標誌，而學聯的書法字體，與正版繁體字學聯標誌的書法字體相似。