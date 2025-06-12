勞工組織「中國勞工通訊」解散　工運領袖韓東方31年前在香港創辦

總部位於香港的勞工組織「中國勞工通訊」今日（12日）宣布，因資金短缺及負債問題，公司已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序。即日起，中國勞工通訊的網站將停止更新內容，而其他社交媒體專頁亦已經移除，表示感謝大家的支持與理解。



6月12日，總部位於香港的勞工團體「中國勞工通訊」宣布解散。（網頁截圖）

韓東方。（吳鍾坤攝）

勞工團體「中國勞工通訊」由工運領袖韓東方在港創辦

「中國勞工通訊」是工運領袖韓東方1994年在香港創辦的非政府組織。根據網頁簡介，組織成立的目的為致力支持並推動中國工人運動，促進中華全國總工會履行其職責，鼓勵工人參與工會改革，使工會真正成為工人利益的代表者。在國際層面，提供有關中國工人的最新資訊，促進持久的國際團結。

總部位於香港的勞工團體「中國勞工通訊」。（網頁截圖）

總部位於香港的勞工團體「中國勞工通訊」。（網頁截圖）

韓東方。（吳鍾坤攝）

創辦人韓東方曾稱透過組織協助國內工人階層維權，幫助國內勞工非政府組織介入罷工和集體談判，不時在網站更新內地勞工的罷工情況。

「中國勞工通訊」副主席為前支聯會副主席蔡耀昌。（資料圖片）

「中國勞工通訊」副主席為蔡耀昌

「中國勞工通訊」副主席為前支聯會副主席蔡耀昌，他2023年時受訪提到加入「中國勞工通訊」擔任副主任，稱一直關心內地民間社會同勞工權益，在組織內負責研究、宣傳和教育等工作。

《中國勞工通訊》辦公室。（吳鍾坤攝）

6月12日，總部位於香港的勞工團體「中國勞工通訊」宣布解散。（網頁截圖）

「中國勞工通訊」解散 稱資金短缺及負債

成立31年的「中國勞工通訊」今日（12日）宣布，因資金短缺及負債問題，公司已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序。即日起，中國勞工通訊的網站將停止更新內容，而其他社交媒體專頁亦已經移除，表示感謝大家的支持與理解。