立法會選舉｜民主黨甄選今截止報名　韓東方出線機會微｜政圈風聲

立法會換屆選舉提名期本月底展開，民主黨早前制定黨內參選甄選機制，有意參選的黨員須在所屬地區支部取得20名會員提名，並在其餘4個地區支部各取得5名會員提名，今日（11日）下午6時截止報名。

綜合各方消息，目前只有民主黨新界西支部成員、六四工運領袖韓東方向黨友表達參選意向，惟預料他取得足夠提名的機會甚低，估計民主黨最終毋須再召開會員大會決定是否派員參選。

韓東方接受《香港01》查詢時表示，截至昨午（10日）5時，手執的提名票不足參選門檻的四分一（即少於10票），又說：「不過，我要做的是盡人事。既然當日企出來了，就要盡量爭取。」



稱提名不足10個 韓東方：長期不參與民主黨活動的結果

民主黨上月底敲定黨內甄選機制，若截止提名前收到有效提名，中央委員會將召開會議，定出特別會員大會安排，並交由會員大會就有關參選提名作出決定。

本身是新界西支部成員的韓東方，有意爭取在新界西南選區代表民主黨出選，他早前向黨友發出電郵，列舉兩大支持民主黨出選立法會選舉的理據，尋求黨友提名和支持。韓東方昨接受查詢時表示，他手執的提名票不足所須門檻（40張提名票）的四分一，「我要做的是盡人事。既然當日企出來了，就要盡量爭取。」

韓東方坦言，倘最終無法取得足夠提名，也是他長期不參與民主黨活動的結果，「怪不得誰，所以，如果可以拿到四分一（提名），我就非常感謝啦。」

有多於一名反對參選的民主黨中人坦言，韓東方無法取得足夠提名，屬「最好的結果」，其中一名消息人士指，若韓東方取得足夠提名，民主黨便要召開特別會大決定是否支持韓參選，一旦否決，該黨或要冒上被批評「阻黨友參選」的法律風險，「如果否決佢（韓東方）參選，盧文端嗰啲人又話要《國安法》『伺候』啦！」

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黨員稱韓東方不夠票是「最好的結果」

該黨員又指，若民主黨通過派出韓東方代表該黨參選，基於韓的六四工運領袖身份，加上國安處已定性六四為「一場意圖推翻中國共產黨領導和顛覆社會主義的中華人民共和國的反革命暴亂」，認為韓通過資格審查的機會很低，若他最終被褫奪參選資格，或為民主黨增添不必要的政治風險，達不到透過「參選續命」的效果。不過有黨員不認同有關講法，認為民主黨在區議員宣誓後，「有人（區議員）留得低，有人要走」，相信「好難再一下打晒（整個黨）」。

一名不抗拒民主黨派員參選的黨員坦言，韓東方在黨內「無人脈，完全唔識啲人」、「連唔少參選派嘅電話都無」，形容對方爭取提名方法和遊說對象也是錯誤。一名支持民主派參選的黨員被問到會否提名韓東方，他坦言：「如果佢（韓）問我，我會（畀提名），但佢（韓）又唔問。」

有參選派指韓東方未有接觸他

韓東方上周五（5日）部分黨員發電郵，舉出兩大支持民主黨出選立法會選舉的理據，包括認為在有限政治空間，民主黨仍要推進本港政治權利的狀況，又認為「遊戲」規則雖已改變，但絕非終局（End game），強調民主黨應參與至最後一刻。