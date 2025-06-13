政府公布香港海運港口發展局任命　行會成員鄭慕智任主席

特區政府今日（6月13日）宣布，行政長官李家超委任香港海運港口發展局的主席及成員，任期為三年，由7月1日起生效。其中，主席一職由行政會議成員鄭慕智擔任。



李家超在去年施政報告提出把香港海運港口局改為香港海運港口發展局，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略，鞏固提升國際航運中心地位。



2024年施政報告提出把香港海運港口局改為香港海運港口發展局，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。（視覺中國）

陳美寶：冀海運港口發展局創新求變 提升香港競爭力

運輸及物流局局長陳美寶表示，鞏固提升香港國際航運中心既是特區政府重中之重，亦是國家的策略目標，對香港經濟發展尤為重要，成立香港海運港口發展局是制度革新的關鍵一步，期望新架構以創新求變的精神，支持政府引領海運港口業界在地緣政治局勢等挑戰下，進一步發揮香港的獨特優勢並提升行業的世界競爭力。

陳美寶稱會打造香港高端港口品牌。（運輸及物流局FB）

海運港口發展局將設有穩定的專責團隊，並獲增撥資源以提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，從而更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。

10名非官方成員 主要來航運業界

連同主席在內，香港海運港口發展局共有10名非官方成員，主要來自航運業界，官方成員則包括運輸及物流局局長或其代表、海運及港口發展局專員、海事處處長、投資推廣署署長及貿易發展局總裁。

鄭慕智獲任命為香港海運港口發展局主席。（盧翊銘攝/資料圖片）

現年75歲的鄭慕智是執業律師。現任香港恒生大學校務委員會主席及香港聖公會教省法律顧問。他是保險業監管局創局主席，另曾擔任教育委員會主席、教育統籌委員會主席及浸會大學校董會主席等職務，2016年獲特區政府頒發大紫荊勳章，2022年獲委任為行政會議成員。