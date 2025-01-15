陳美寶訪葵青貨櫃碼頭稱海運港口業務受挑戰　籲業界擴貨源增吞吐

運輸及物流局局長陳美寶及副局長廖振新日前到訪葵青貨櫃碼頭，與多個碼頭營運商會面了解運作，鼓勵他們積極為香港的海運及港口發展開拓新增長點。陳美寶表示香港的海運及港口業務面對重重挑戰，但欣悉各營運商一直為擴充貨源努力，如加強向業務伙伴宣傳推廣香港港口，與大灣區內其他港口開展新的多式聯運合作等，增加港口吞吐量，相信只要團結一致，香港的港口及海運業務發展仍充滿信心。



陳美寶與香港貨櫃碼頭商會及多個貨櫃碼頭營辦商會面。（運輸及物流局）

陳美寶與香港貨櫃碼頭商會及多個貨櫃碼頭營辦商會面。（運輸及物流局）

陳美寶視察葵青貨櫃碼頭的最新運作情況。（運輸及物流局）

陳美寶視察貨櫃碼頭運作，包括使用新能源方面的進程，並見證智利「車厘子快線」抵港後，如何透過香港清關快、效率高、國際聯繫性強的優勢，數小時內將本月最大批，近1900個集裝箱，即相等於3700TEU（標箱）的智利車厘子送抵華南地區。她表示，國家對香港特區的海運及港口業期望甚殷，重提去年三中全會提及香港必須繼續鞏固「三個中心」的地位，當中包括國際航運中心。

葵青貨櫃碼頭內的冷鏈物流設施。（運輸及物流局）

陳美寶視察貨櫃碼頭營商辦的最新減碳措施。（運輸及物流局）

她續指，特區政府正積極推動綠色港口及智慧港口的發展，例如透過去年底公布的《綠色船用燃加注行動綱領》訂立明確的策略和行動，推動將香港發展成為高質量的綠色船用燃料加注中心，以及年底前完成構建港口社區系統，作為中央數據交換平台促進航運、港口及物流業持份者訊息互聯互通，提供貨物追蹤、實時運輸資訊、分析提示、增值電子服務等功能。

本月最大一批透過「車厘子快線」由智利運抵本港的車厘子。（運輸及物流局）

本月最大一批透過「車厘子快線」由智利運抵本港的車厘子。（運輸及物流局）

她說會繼續與業界努力引領更多貨物使用香港港口，並加強與粵西地區合作，擴大貨源和國際聯繫；並會研究將航空轉運貨物豁免許可證安排擴展至其他多式聯運模式；以及聯同業界加強對外宣傳和國際聯繫，尋求更多商機和合作機遇。