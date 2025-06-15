粉嶺芬園公營房屋項目煞停　劉國勳消息：岩層深造價貴　無關財赤

政府暫緩粉嶺第17區芬園一帶、涉及約8300伙的公營房屋項目，明天（16日）北區區議會討論煞停建屋。當局解釋，是為了配合政府維持可持續公共財政的基本原則，審視未來十年公營房屋項目的成本效益後，決定暫緩建屋。



民建聯新界北立法會議員劉國勳今天（15日）表示，據他了解暫緩建屋因為發現土地的岩層較深，地基工程貴，與財赤無關。他建議將土地用作臨時停車場，滿足區內車位嚴重不足的問題。



粉嶺第17區芬園公營房屋項目涉及8300伙

粉嶺本來擬建屋的第17區地皮，位於芬園一帶的警察駕駛及交通訓練中心，地盤總面積約5.47公頃。

根據土木工程拓展署向北區區議會提交的文件，提到房屋局不時檢視公營房屋項目的長遠規劃及成本效益，稱隨着未來十年公營房屋土地供應充足，當局有更大空間優先挑選條件更合適、成本效益更高的土地去興建公營房屋。

粉嶺第17區公屋項目，提供9幢大樓，涉8,300伙。（城規會資料）

粉嶺芬園公營房屋項目煞停 政府：維持可持續公共財政

署方表示，為了配合政府維持可持續公共財政的基本原則，房屋局經審視未來十年公營房屋項目的成本效益後，決定暫緩執行粉嶺第17區的工地平整及基礎設施工程，地皮將研究作合適的短期用途。

粉嶺第17區三幅用地，將興建一項大型公屋項目，以及兩項私樓項目。（城規會資料）

同時，當局將優先推展未來5 年在北區約38,000個公營房屋單位，位於粉嶺、上水、古洞北等地區。

當區的立法會議員劉國勳表示，據他了解政府發現粉嶺第17區土地的岩層較深，地基工程貴，考慮過後決定暫緩項目。（資料圖片/鄭子峰攝）

劉國勳消息：岩層深工程費貴 非因財赤

當區的立法會議員劉國勳表示，據他了解政府發現粉嶺第17區土地的岩層較深，地基工程貴，考慮過後決定暫緩項目。他建議將土地用作臨時停車場，滿足區內車位嚴重不足的問題。外界猜測今次決定與財赤有關，劉國勳稱向政府了解知道並無此事，政府不會因為公共財政的情況影響或削弱對房屋供應的決心，會繼續按目標供應公屋單位。

粉嶺第17區公屋項目，提供9幢大樓，涉8,300伙。（城規會資料）

劉國勳建議政府盡快研究不同土地的條件，並按其開發難度﹑成本效益等排列優次，甚至剔走不適合興建公營房屋的土地，讓社區盡快研究其他用途。他說近年公屋建築成本連年上升，部分亦因為有土地的開發成本較高所致，由於本港早年土地供應少，即使在山上﹑「三尖八角」或附近配套少等條件不佳的土地亦會發展，令開發成本高，及早把建屋土地劃分開發優次，相信對控制成本及加快供應房屋也有一定作用。