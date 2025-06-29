社民連解散｜湯家驊談民主派前景：民協有發展空間　不能局限選舉

社民連今天（29日）宣布通過解散，主席陳寶瑩解釋是面對「現實強大的政治壓力」，考慮成員安危而做的決定，除了解散，沒有第二個選擇。民主思路召集人、行政會議成員湯家驊表示，不覺得民主派生存空間會因此被收窄，「傳統民主派退下，只代表2019年之前反對派意識形態，今天嚟講無咩存在價值」，形容如果傳統民主派的定義是「與建制派有所分別」，甚至以爭取民主改革為目標的政黨，「唔覺得無生存空間。」



湯家驊說民協是比較地區性的政黨，目前仍局限在地區，「如果佢哋可以轉變為全港性政黨，我覺得係有發展空間嘅」，不過目光不能只限於立法會選舉或區議會選舉，「因為呢兩個選舉目前喺新制度下，要打入去確係唔容易」，若做好整體社會的政治工作，有較扎實的基礎，再進軍區議會或立法會，形容「都未嘗不可」。



6月29日，社會民主連線（社民連）公布通過解散，出席的包括黨主席陳寶瑩、副主席周嘉發、副主席余煒彬、成員黃浩銘、曾健成。另外，兩名前民陣召集人岑子杰、陳皓桓到場。（夏家朗攝）

湯家驊。（林振東攝）

湯家驊：不代表沒有鬥爭文化，就沒有多元聲音

湯家驊接受《香港01》訪問時，談及社民連解散後，民主派的生存空間。他表示，香港民主派的意識形態去到2019年後發現行不通，尤其是國安法通過後的情況，但尊重一國兩制、中央行使主權的框架下爭取民主的政治理念，看不到因此被削弱。

+ 3

他說多元聲音代表不同見解、不同表述，亦不覺得民主思路的表達空間相當狹窄。社民連主張左翼理念，但湯家驊認為其同樣主張的鬥爭文化，未必有利於香港，亦不代表沒有鬥爭文化，就沒有多元聲音。

民協。（夏家朗攝）

隨著社民連解散，剩下仍有運作的民主派政黨只有民協。（夏家朗攝）

湯家驊：民協如不局限地區 可轉變為全港性政黨

隨著民主黨、社民連解散，剩下仍有運作的民主派政黨只有民協。湯家驊認為，民協是比較地區性的政黨，仍局限在地區，「如果佢哋可以轉變為全港性政黨，我覺得係有發展空間嘅」，但暫時看不到有任何有領導能力的年輕人，走出來拓展民協的代表性。

新民主派出現要由零做起，唔可以一步登天。 民主思路召集人、行政會議成員湯家驊

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：勿先局限於選舉 做好整體社會政治工作再進軍

他透露最近有與民協討論，對方目前仍專注於希望參加選舉，提到自己創立民主思路十年，政團存在的空間不只於參選，可以做得更廣闊，「或者跨階層發展多啲新政治理念，唔好將自己眼光局限於立法會選舉或區議會選舉，因為呢兩個選舉目前喺新制度下，要打入去確係唔容易」，若眼光狹窄，做好整體社會的政治工作，有較扎實的基礎，再進軍區議會或立法會，「都未嘗不可」。