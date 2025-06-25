消息：社民連擬解散　成立19年議會抗爭掟蕉聞名　長毛初選案在囚

《香港01》獲悉，社會民主連線蘊釀解散，據悉事前收到有關方面「提示」，有機會今年七一前宣布解散。社民連2006年成立，是主張反對官商勾結、擁護主權在民、堅持基層立場的左翼政黨，成立19年以議會抗爭「掟蕉」聞名，強調議會內外「沒有抗爭，哪有改變」，曾發起五區公投，亦經歷宣誓風波令議席清零，初選案一役成員「長毛」梁國雄、岑子杰入獄。



選舉改制後，社民連率先表態不再參選。惟近年仍活躍於社會，是少數仍不時請願擺街站的政團，由輸入外勞、最低工資，以至言論自由的議題均有觸及。現任黨主席是仍然在囚的梁國雄妻子陳寶瑩，她回覆《香港01》查詢是否決定解散時說：「對不起，暫時不作回應」。



黃毓民（資料圖片）

2008年社民連立法會奪三席 毓民、長毛、大嚿入議會

社民連成立於2006年10月1日，及後選出第一屆行政委員會，由時事評論員黃毓民當選主席。2007年11月，社民連派出30人參選2007年香港區議會選舉，取得6席。

社民連再下一城，2008年7月派出6人參選2008年香港立法會選舉，在5個選區中贏得3席，陳偉業（大嚿）、梁國雄（長毛）分別連任新界西及新界東選區，黃毓民（毓民）則晉身立法會九龍西選區。

當年立法會教育事務委員會舉行會議，期間工聯會立法會議員王國興（左）與社民連立法會議員梁國雄一度互相指責。（江智騫攝）

成立19年議會抗爭掟蕉聞名

社民連主張議會抗爭，其中一件引起社會迴響的事，是2008年時任行政長官曾蔭權在立法會宣讀施政報告時，黃毓民向他擲出香蕉，不滿高齡津貼對長者不公平，隨即被要求離開會議廳。當年的民建聯主席譚耀宗曾指社民連「不知所謂」，損害立法會形象，公民黨及民主黨亦曾表態指不認同，終有30名議員聯署發表聲明，譴責社民連行為。

不過，社民連繼續議會抗爭路線。2011年，時任財政司司長曾俊華在立法會宣讀財政預算案期間，梁國雄亦因不滿預算案只有「救市」但沒有「救人」措施，向曾俊華擲苦瓜及茉莉花束，最後被逐離會場。

2010年5月16日的補選中，五人在無競爭下重返立會。

社民連偕公民黨發起五區公投 及後黃毓民、陳偉業退黨

政改方案備受爭議，其中一件社民連為人熟悉的事，是2009年提出「五區總辭 變相公投」，透過立法會地方選區補選讓市民表態支持雙普選，當時公民黨亦有加入行動，民主黨未有參與。社民連派出全數3名立法會議員黃毓民、梁國雄、陳偉業參選，加上公民黨梁家傑、陳淑莊一同辭任。及後，政府2010年5月16日舉行補選，投票率只有17.1%，五人均重返議會。

人民力量及社民連議員。（資料圖片）

不過，翌年創黨主席黃毓民和元老陳偉業宣佈退黨，兩人出席「社民連非當權派集思會」時呼籲黨員支持組織「人民力量」。他們不滿社民連未有狙擊2010年支持政改的民主黨等，令社民連在立法會議席由3席降為1席。

人民力量及社民連當年組成聯盟派6張名單出戰立法會，結果只有社民連梁國雄（右一）及人民力量陳志全（中）成功在新界東連任。（資料圖片）

宣誓風波梁國雄喪失議員資格 社民連議席清零

黃毓民、陳偉業退黨後，社民連2011年經會員大會選出梁國雄出任黨主席。2012年立法會選舉中，社民連派出梁國雄、陶君行、曾健成、吳文遠參選，最終僅得梁國雄當選。2016年改由吳文遠接任社民連主席，同年立法會選舉中社民連共派出3張名單，4人參選，亦只有梁國雄當選。

梁國雄。(資料圖片)

不過，2016年12月初政府就4名議員，即劉小麗、羅冠聰、姚松炎及梁國雄議員資格提出司法覆核，指梁國雄宣誓前高叫口號，宣誓多次停頓及配以不同音量的朗讀誓詞，稱其政治宣言破壞宣誓儀式的莊嚴性。2017年高院裁定4人全部宣誓無效，喪失議員資格，自此社民連在立法會議席清零。

梁國雄當年由囚車柙送至荔枝角拘留所的情況。(張浩維攝)

岑子杰當年被押返荔枝角拘留所的情況。(梁鵬威攝)

梁國雄、岑子杰民主派初選案被判囚

反修例事件後，社民連未有放棄直選，2020年參與民主派舉行的初選，希望陣營獲得過半數席位，向特區政府施加壓力。最終民主派多人涉違反《香港國安法》「串謀顛覆國家政權」罪被捕，其中梁國雄被判監禁6年9個月，社會民主連線副主席岑子杰，他被判囚51個月，上月30日刑滿出獄。

岑子杰上月30日刑滿出獄。（翁鈺輝攝）

對上兩年特首宣讀施政報告前，社民連亦有在政府總部外請願。（夏家朗攝)

選舉改制後 社民連首表態不參選

選舉改制後，社民連是首個泛民政黨表態不參與選委會選舉及立法會選舉，形容選舉改制下最難以接受的，是民主派候選人需得到五大界別的選委提名才能入閘參選，又認為在選舉委員會幾乎由建制派控制的情況下，民主派要向建制派選委拜票、向政權求取提名才能入閘參選，反映中央能夠在提名權上篩選候選人，預先選出「聽話者」再交由選民投票。

社民連在李家超宣讀施政報告前到政總請願（歐嘉樂攝）

社民連少數現存活躍政團 不時有請願行動

離開議會戰線後，社民連是近年來少數現存仍活躍於社會的政團，不時有請願行動，由輸入外勞、最但工資，以至言論自由的議題均有觸及，對上兩年特首宣讀施政報告前，社民連亦有在政府總部外請願。今年財政預算案發表當日，社民連本身打算在政府總部外請願，最終前一晚通知傳媒，稱「由於強大壓力」取消請願行動。

社民連過去不時抬道具棺材遊行。（資料圖片）

不少社民連成員，也身兼其他身份，如羅堪就、古思堯、曾健成同樣是保釣行動委員會成員。委員會過去不時有示威活動，反對日本統治釣魚島，並以到釣魚島宣示中國主權為主要目標。