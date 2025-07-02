范婉雯任副醫衞局長　盧寵茂：不能只找政治人物　專業知識亦重要

政府今日（2日）宣布，醫務衞生局副局長李夏茵將轉任醫管局行政總裁；衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）范婉雯將接任醫衞局副局長；醫管局主席范鴻齡獲續任。



醫務衞生局局長盧寵茂讚掦，兩任副局長對改革「有團火」，並說副局長人選必須「有能力又有心」，不能只找政治人物擔任，其專業知識同樣重要。范婉雯表示非常榮幸；李夏茵則表示，希望醫管局成為有「溫度的機構」，上任後首要工作是希望與前線人員多溝通。



衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）范婉雯將接任醫衞局副局長。（洪戩昊攝）

醫務衞生局副局長李夏茵已提出請辭，將於本月14日離任，她轉任醫管局行政總裁，8月1日起生效，任期3年；衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）范婉雯將接任醫務衞生局副局長。醫管局主席范鴻齡獲續任，任期為1年，12月1日起生效。

范婉雯感榮幸 盧寵茂：兩任副局長對改革都有「一團火」

范婉雯向傳媒表示非常榮幸，並介紹自己行醫逾30年，在衞生署工作期間，主要管理家庭醫學診所和長者健康中心的運作，亦參與家庭醫學專科醫生培訓等。疫情和沙士期間，她負責檢疫中心醫療站的統籌及運作；亦曾參加土耳其震災。她說未來會繼續提倡一人一家庭醫生。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，歡迎范婉雯加入醫務衞生局，她有多次參與抗疫及救災經驗，相信具備醫療改革的應變能力。他強調，副局長人選必須「有能力又有心」，不能只找政治人物擔任，其專業知識同樣重要，並讚掦現任及候任副局長對改革都有「一團火」。

醫務衞生局副局長李夏茵將轉任醫管局行政總裁。（洪戩昊攝）

李夏茵轉任醫管局行政總裁 范鴻齡：委員會一致認為屬適合人選

對於李夏茵將轉任醫管局行政總裁，范鴻齡表示，醫管局經過嚴謹制度進行全球招聘，會見多名本地及海外候選人後，委員會一致認為李夏茵是適合人選，因為她曾在醫管局服務一段長時間，過去三年曾擔任副局長，認為其改革思維非常清晰，「請到佢係醫管局的幸運」。

醫管局主席范鴻齡獲續任。（洪戩昊攝）

李夏茵：首要工作盼多與前線溝通

李夏茵從醫學院畢業後便加入醫管局工作，一直於公營醫療系統服務，直至2022年出任醫務衞生局副局長。她向傳媒表示表示，未來會繼續提供優質及有效服務，同時希望醫管局成為有溫度機構，建立互信關係。她說上任後第一件工作是希望與前線人員多溝通，並說醫療安全是重要議題，也是醫護人員「心入面的一舊肉」。

盧寵茂形容，李夏茵「強勢回歸」醫管局，有信心她在新崗位推動創新，改善公營醫療服務。

（左至右）醫務衞生局副局長李夏茵、醫管局主席范鴻齡、醫務衛生局局長盧寵茂、衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）范婉雯。（洪戩昊攝）

范鴻齡：仍需「大刀闊斧」進行改革

范鴻齡表示，隨人口老化，未來公營醫療服務需求增加，醫管局仍需要「大刀闊斧」改革，其中需加快薪酬架構、財務管理、臨床服務管理架構的改革。他感謝高拔陞過去為醫管局鞠躬盡瘁，克服疫情困難，祝願高離開後在醫療領域發揮所長。