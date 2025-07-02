李夏茵8.1起轉任醫管局總裁　范婉雯接任副醫衞局長

特區政府今日（2日）宣布，醫務衞生局副局長李夏茵已提出請辭，將於本月14日離任，衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）范婉雯將於同日接任醫務衞生局副局長。李夏茵將轉任醫院管理局（醫管局）行政總裁，8月1日起生效，任期3年。同時，醫管局現任主席范鴻齡獲再度委任，任期為1年，12月1日起生效。



政府今日（2日）公布委任范婉雯醫生為醫務衞生局副局長。范婉雯醫生將於7月14日就任。（政府新聞處）

醫管局主席領導的遴選委員會，經過全球招聘程序及審慎考慮後，推薦李夏茵出任行政總裁一職，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到行政長官批准。李夏茵將於8月1日加入醫管局擔任行政總裁。

盧寵茂：相信李夏茵能帶領醫管局改革創新

李夏茵此前已按程序徵詢前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會的意見。諮詢委員會認為，李夏茵擬擔任醫院管理局行政總裁的工作不會構成任何潛在的利益衝突。諮詢委員會亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

現年53歲的李夏茵從醫學院畢業後便加入醫管局工作，一直於公營醫療系統服務，直至2022年出任醫務衞生局副局長，就任接近三年。醫務衞生局局長盧寵茂認爲，李夏茵擁有卓越的領導力、解説力和親和力，亦都充分掌握現時醫療衞生系統所面對的挑戰及對策，相信她必能在新崗位帶領醫管局改革創新，優化公營醫療服務。

政府今日（2日）公布委任李夏茵醫生為醫院管理局行政總裁，由8月1日起生效，任期3年。（政府新聞處）

范婉雯參與土耳其地震救災 獲國家衞健委「先進個人」表彰

盧寵茂也歡迎新委任的副局長范婉雯加入醫務衞生局，並期待共同推動香港醫療衞生改革創新，提升及保護公眾健康。

范婉雯現年57歲，1992年加入衞生署，服務超過三十年，除家庭醫學及長者健康服務外，亦曾統籌及參與不同範疇的工作，包括專業發展及質素保證服務，以及多次於疫情期間參與檢疫中心醫療站統籌工作。她在2023年2月帶領衞生署醫護小隊聯同香港特區救援隊到土耳其地震災區投入前線救援工作，成為特區唯一代表榮獲國家衞生健康委員會「全國援外醫療工作先進個人」表彰。

醫管局現任主席范鴻齡獲再度委任，任期為一年，由今年12月1日起生效。 (政府新聞處）

范鴻齡續任醫管局主席一年

與此同時，醫管局現任主席范鴻齡獲再度委任，任期為一年，由今年12月1日起生效。對於范鴻齡的續任，盧寵茂相信醫管局未來在他的帶領下，會進一步落實有關工作，以確保公營醫療系統為市民提供更優質、更安全及更具效益的醫療服務。范鴻齡由2019年9月起擔任醫管局主席。