民建聯工聯會反對同性伴侶登記制　周浩鼎：兩個爸爸或媽媽必出現

前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架。政制及內地事務局昨日（2日）向立法會提交文件，建議透過立法方式，設立同性伴侶登記機制，申請人須符合六項所有條件才可登記，包括已在海外註冊有效的同性婚姻等。



立法會政制事務委員會今討論相關事宜，民建聯、自由黨、工聯會等多個建制黨派的立法會議員均表達反對，並斥責政府缺乏諮詢。



前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架。

周浩鼎。（黃浩謙攝）

憂動搖家庭倫理 民建聯周浩鼎稱牽涉領養小朋友

民建聯議員周浩鼎指，「登記制度」將直接動搖家庭核心價值以及家庭倫理，並鼓勵同性伴侶到海外結婚，他日必定牽涉領養小朋友等安排，一定會出現「兩個爸爸兩個媽媽嘅情況。」

他擔心，將來學校教科書將會教導學童，香港可登記同性婚姻，「咁仲點樣教育下一代維護家庭價值？」他建議政府以個別措施照顧同性戀者需要，決不贊成通過登記制度。

工聯會議員吳秋北指強烈反對登記措施，他表示婚姻的本質是男女結合，今次登記制度將衝擊家庭倫理和價值觀念。他並指，一旦通過制度，或為政府帶來財政壓力。

自由黨議員李振強表示，自由黨一直反對同性婚姻合法化。他稱，若今日通過登記制度，他日將演變成邁向同性婚姻合法化的一大步。