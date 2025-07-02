同性伴侶替代框架｜岑子杰：須海外註冊或違終審　籲政府聽意見

岑子杰挑戰同性婚姻部份終極勝訴，政府必須在今年10月立法訂立替代框架。過去兩年政府無公開諮詢，終於在7月2日向立法會提交立法建議，擬設立「登記制度」，且必須先在海外註冊結婚。司法覆核挑戰人岑子杰接受《香港01》訪問，認為文件中建議的框架內容，以「超出想像」的低程度地，去闡述同性伴侶的核心權利，要先在海外註冊，未必符合法庭判決須使同性伴侶「滿足其基本社會需求」的要求；法庭判決亦表明不承認海外同性婚姻，要先海外註冊再回港登記是自相矛盾，部份地區離婚手續亦相當麻煩。他期望政府可以聆聽民間團體聲音，立法會舉行公聽會，設有檢討機制，「好難樂觀，但要抱持天真希望。」

婚姻平權協會共同發起人邱銘諾表示，對替代框架感到失望，部份同性伴侶或因經濟壓力而未有海外登記，他擔心替代框架會對其造成不公，甚至衍生更多法律訴訟。

反對同性婚姻的立法會議員梁美芬則表示，新制度是對於維護傳統家庭價值黑暗的一天，感到非常難過。



性小眾平權司法覆核・專頁

岑子杰懷疑擬設立的「登記制度」未能符合終審法院判決中的要求。（路透社）

岑子杰：先海外註冊「𢱑爆頭」 或引起更多訴訟

岑子杰說，文件中建議的框架內容，以「超出想像」的低程度地，去闡述伴侶的核心權利，甚至懷疑未能符合終審法院判決中的要求，因判決指明制訂框架須使同性伴侶「滿足其基本社會需求」，「看到要先在海外註冊才可登記，真係『𢱑爆頭』（抓破頭皮）。當日法庭判決我部份終極勝訴，就是表明不承認海外同性婚姻，現在卻要先在海外註冊，就等於承認海外婚姻，百思不得其解。」

岑子杰認為，此要求或者不符判決中，同志的「核心權利」要與異性戀相符的原則，或引起更大的法律訴訟，是浪費公帑。

2013年已與丈夫在美國登記結婚的岑子杰，2018年就海外同性婚姻在港未獲認可為由申請司法覆核，是直接挑戰同性配偶的法定認受性。圖為2020年5月29日，他在開庭前見記者。（岑子杰facebook圖片）

外國離婚制度複雜

岑子杰2014年在美國紐約與丈夫結婚，他說不同國家或地區對離婚的要求亦不同，例如美國一些州份要求先分居三個月，「兩個人要離婚，要飛去外國，在外國分居三個月，才可以離婚，再回香港撤銷登記，根本就是折磨。」

三點希望：溝通、公聽會、檢討機制

對於政府立法建議，只提及醫療、身後事等，岑子杰亦表示失望，「除了生死大事，其他權利都好重要，懲教的探視權等，亦很重要，亦不涉及福利、公帑，我希望政府要微調的空間。」

岑子杰提出三點希望：政府可以充分與民間團體溝通，平衡保守的意見與聲音，微調立法方案；立法前在立法會舉行公聽會；有檢討機制，這樣才能讓社會更有活力。「李家超說他有抱負，寧做艱難改革者不做安逸停滯者。我好難樂觀，但要抱有天真的希望，令社會更開放和有改變的空間。」

婚姻平權協會共同發起人邱銘諾認為，部份同性伴侶或因經濟壓力而未有海外登記，他擔心替代框架會對其造成不公，甚至衍生更多法律訴訟。(資料圖片/盧翊銘攝）

婚姻平權協會：海外登記有經濟壓力

婚姻平權協會共同發起人邱銘諾認為，替代框架非常保守，其中一項登記條件要求雙方已海外註冊，並無涵蓋本地無海外註冊的同性伴侶，惟部份同性伴侶或因經濟壓力而未有海外登記，他擔心替代框架會對其造成不公，甚至衍生更多法律訴訟。

文件只提身後事及醫療 協會：「似乎將現有嘅嘢再包裝」

政制及內地事務局的文件提及，同性伴侶可享有涉及其同性伴侶醫療及身後事宜的權利。醫療方面包括同性伴侶可參與醫療決定、器官移植等；身後事方面則包括領回遺體、使用食物環境衞生署轄下墳場、火葬場及骨灰安置所等。

邱銘諾說，文件並無着墨其他權利和責任，即使提及身後事和醫療權利，惟「睇唔到有任何新嘅嘢」，舉例醫療方面已有預設醫療指示，讓同性伴侶參與醫療決定，他形容「（文件）似乎係將現有嘅嘢，再包裝起嚟」，對框架感到失望。

多宗同志平權案司法覆核申請者，左起：Billy Leung、QT、梁鎮罡及丈夫Scott Adams、岑子杰、李亦豪及丈夫吳翰林、Nick Infinger。（香港01攝影記者：羅君豪、盧翊銘、黃寶瑩、夏家朗 / 眾新聞及岑子杰facebook資料圖片）

翻查資料，政府曾在一宗涉及同性伴侶身後事的司法覆核中，表明沒有對同性伴侶作差別待遇。該案申請人為男同志李亦豪，他因無法以配偶身份代其亡夫處理身後事，於2021年提出司法覆核挑戰配偶定義。不過，政府方在聆訊前去信向李澄清，政府就認屍、火葬、申請死亡證、處理身後事等程序中，並沒有對同性伴侶作出差別待遇的政策；死因庭及死因條例也沒有對同性伴侶作差別待遇，雙方最終同意撤銷覆核申請。

替代框架與社群想像「仍有一段距離」

邱銘諾表示，同志社群有不同聲音，大致分為支持同性婚姻或支持民事結合的主張，惟替代框架與社群想像「仍有一段距離」，他期望政府提供全面框架保障同志關係。

翻查資料，容許香港同性伴侶到海外註冊的國家包括美國、澳洲、加拿大等。台灣雖然是亞洲首個同性婚姻合法化的地區，但其中一方必須為台灣居民才可成婚。

萌家香港：失望、遺憾

一直提倡設立伴侶制度的性小眾團體「萌家香港」表示失望及遺憾，表示2017年已有過半市民支持同性婚姻，到2023年支持比例更升至60%，僅17%不支持，認為社會早已準備好承認同性伴侶關係。團體質疑同性伴侶卻要出國註冊婚姻，方能回港獲法律承認，認為是製造不公平的歧視。

Alongside同行：身後事順序需釐清 海外註冊成障礙

為性小眾提供生死服務的社企「Alongside同行」表示，立法建議文件並沒清楚列出處理身後事的順序，若家人反對之下，誰有最終權利去處理身後事仍需進一步𨤳清；必須先在海外註冊才能在本地登記，對缺乏經濟能力的伴侶構成障礙。

梁美芬：香港黑暗的一天

一直反對同性婚姻的經民聯立法會議員梁美芬，在網上回應指，認為政府的立法建議，是打擊家庭價值，在一男一女一夫一妻的制度上打開潘朵拉的盒子，「我一直認為政府不是沒有選擇的，政府輸了岑子杰案但判決岑子杰案的判辭在第10段b中提及如果有重大的理由，政府可以去法院申請延期。政府卻沒有試行這一步，卻匆匆動以緊急及缺乏諮詢的情況下，將這個所謂民事結合框架拿上委員會討論。本人感到非常難過。今天是香港黑暗的一天。」

根據文件，政府建議透過立法方式，讓同性伴侶可在新設立的登記機制下申請進行登記，使其同性伴侶關係在法律上獲得承認。同性伴侶在提出申請時須符合以下所有條件：

．雙方的性別相同；

．雙方均已足18歲；

．雙方或一方為香港居民；

．雙方已在香港以外的地方，根據當地的法律，註冊有效的同性婚姻、同性民事伴侶關係或同性民事結合；

．雙方各自沒有任何有效的與第三方註冊的婚姻、民事伴侶關係或民事結合；以及

．雙方的關係必須在親等限制關係以外

