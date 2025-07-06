李家超：香港作為國際投資者橋樑仍保持吸引力　須團結不同地區

香港對外交流友好協會成立典禮昨日（7月5日）舉行。行政長官李家超致辭時強調，港股市場蓬勃發展，機構投資者亦有回歸，說明本港仍保持吸引力，作為中國資本的門戶及國際投資者的橋樑，「輕視香港就是忽視正在發生的變化」。他指出，現時全球格局複雜、發展快速，香港必須保持開放態度對話，團結一致，與不同地區的維持友好關係。



李家超：輕視香港就是忽視正發生的變化

李家超引述海外報章對本港的分析，指有關描述非常正確。包括港股市場蓬勃發展，今年至今在首次公開發行IPO位居全球首位。他指，本港繼續保持吸引力，例如機構投資者正回歸，而香港是中國資本的門戶及國際投資者的橋樑，角色難以複製，輕視香港就是忽視正在發生的變化。

李家超又說，全球格局複雜、發展快速，經濟存在不確定性，惟香港有賴於「一國兩制」，仍是向外開放的金融港口，及自由的貿易中心，安全且經得起考驗。他續強調，香港必須保持開放態度對話，團結一致，與不同地區的維持友好關係。

外交部駐港公署特派員崔建春（廖雁雄攝）

崔建春冀協會協助世界更好理解中國

出席同一典禮的外交部駐港特派員崔建春，則引述今年政府工作報告，稱支持本港和澳門深化國際交流合作，是為香港注入新動力，創造新的機遇。他希望協會成為促進內地與其他國家的友好交流橋樑，協助世界更好理解中國。

崔建春又說在港工作15個月，非常喜愛香港，因為本地有獨特文化，而不只是賺錢的地方，或是國際金融、航運和貿易中心。

香港對外交流友好協會成立典禮的嘉賓包括內地藝人張頌文（左），他擔任協會文化藝術顧問。(梁美芬提供）

梁美芬牽頭創立 冀助香港發展成友誼都市

香港對外交流友好協會民聯立法會議員梁美芬牽頭成立，梁美芬親自擔任創會主席兼行政總裁。她致辭時引用李家超的話「寧願做艱難的改革者，也不要做安逸的停滯者」，表示協會有明確而清晰的使命，要為把香港發展成為國際上的友誼都市，為世界和平與可持續發展而努力。