汪明荃去信林鄭　促恢復允許搭棚演出神功戲　盼享鄭中基同等待遇

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-22 18:03

前全國政協委員、八和會館理事館主席汪明荃日前去信特首林鄭月娥，指由於疫情肆虐，過去一年，全年已有數十台的神功戲取消，其中已取消的25場演出涉及2,000人次的從業員，損失接近1200萬元的收入。汪明荃要求食環署即時恢復接受及處理「臨時公眾娛樂場所牌照」的申請、康文署即時恢復借出場地供搭建戲棚之用，讓神功戲能夠繼續演出，挽救險將消失的傳統。 汪明荃在信中提到，「神功戲」演出在戶外舉行，戲棚的「通風」及「透氣」程度，必然較室內單靠空調系統的空氣流通度為佳，又指流行歌手鄭中基已公佈，4月份於在中環海濱開戶外演唱會，據報提供約7000個座位，認為政府看來已允許大型戶外群眾聚集的演出，她相信政府必然對「神功戲」演出，會給予與鄭中基同等的待遇。

憂粵劇難留在非文物文化遺產名單

汪明荃在信中指，林鄭親自領導的抗疫督導委員會暨指揮中心，每天均迅速地制定應雙的政策和措施，形容是勞苦功高，惟在戶外舉辦的「神功戲」仍未能如常進行。她指「神功戲」涉及地方信仰、祭祀儀式，若一年一度各區各鄉「神功戲」演出的傳統中斷甚至消失，相信對粵劇能否能夠留在聯合國教科文組織的非文物文化遺產的名單上，會有直接影響。

汪明荃提及，政府恢復允許搭棚演出「神功戲」，有25台戲將立即恢復籌等工作 ，強調若恢復「神功戲」演出，必然會完全配合政府的防疫措施，包括以「安心出行」、或以個人登記的方法收集所有入場人士的資料；要求所有觀眾戴口罩；不容許飲食和在場內設置量度體溫的工具等，甚至設立巡邏糾察。

2017年，選委汪明荃與林鄭月娥擁抱。（資料圖片／黃永俊攝）

鄭中基4月中環海濱開個唱

汪明荃要求食環署即時恢復接受及處理「臨時公眾娛樂場所牌照」的申請、康文署即時恢復借出場地供搭建戲棚之用，讓神功戲能夠繼續演出，挽救險將消失的傳統。

汪明荃在信中提到，「神功戲」演出在戶外舉行，戲棚的「通風」及「透氣」程度，必然較室內單靠空調系統的空氣流通度為佳，又指流行歌手鄭中基已公佈，4月份於在中環海濱開戶外演唱會，據媒體報道，場內提供約7000個座位，認為政府看來已允許大型戶外群眾聚集的演出，她相信政府必然對「神功戲」演出，會給予與鄭中基同等的待遇。