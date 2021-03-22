多圖｜立法會議員接種第二劑科興　何俊賢再做暖男：阿娟！無事！

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-22 13:46

特首林鄭月娥今早（22日）聯同司局長接種第二劑科興疫苗，行政會議成員緊隨其後，年逾七十的行會成員任志剛、李國章現身政府總部打針，黃國健、張國鈞等人亦有參加。 立法會議員中午12時半到政總打第二劑疫苗，一向怕打針的工聯會議員麥美娟，再獲化身暖男的民建聯何俊賢安慰：「阿娟！無事！」

▼行會成員接種第二劑科興疫苗▼

陳恒鑌即場開Live 兩局長加入



食衛局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權，陪同立法會議員接種疫苗。出席支持的立法會主席梁君彥表示，一眾議員身體力行告訴市民，打針是安全的，是最直接的方法以得到群體免疫，為香港擺脫疫症的第一步。他呼籲市民為自己、家人及朋友早日接種，又稱接種後未來很多社交限制可以解禁，及提供通關便利。



一向害怕打針的工聯會議員麥美娟今日顯得較淡定，民建聯何俊賢接種後安慰她說：「阿娟！無事！」麥美娟完成接種後，陳肇始即上前擁抱對方。何君堯打針時需脫下半邊恤衫，但拒絕拉上布簾，讓記者可以拍下他打針的過程。

民建聯議員陳恒鑌則在政總現場開手機直播，聶德權、陳肇始即場加入，呼籲市民接種。

陳恒鑌在現場開手機直播，聶德權、陳肇始加入，呼籲市民接種。（張浩維攝）

▼立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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工聯會陸頌雄發燒缺席打針

民建聯議員黃定光見記者時表示，他們所有人打針後都精神奕奕；對於有人指第二針反應強烈，黃定光稱自己感覺「So good」，只是肚餓想吃飯。陳恒鑌稱，市民都期望港府可與不同地方商討早日通關的問題，若落實安排，相信可吸引更多市民接種，又建議政府可考慮讓完成接種疫苗的中港家庭往返兩地。

工聯會陸頌雄今日未有到場，麥美娟解釋指陸有輕微發燒，徵詢醫生意見後決定今日暫不打針。郭偉強則指，大家要尊重及相信科學，指群體免疫極為重要，疫苗是抗疫唯一出路，「唔好等到無針先嚟打」。

建制派立法會議員接種第二劑疫苗。（張浩維攝）

▼林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗▼