團結香港基金倡五措施完善晚期照顧　　推醫社協作平台減醫療負擔

團結香港基金（下稱基金）今日（7月10日）發布《晚期照顧心連心 以人為本共同行》報告，就改善香港晚期照顧政策提出5大建議，包括強化預設照顧計劃、推動生死教育、建立醫社協作平台等，將病人社福服務資料庫與「醫健通」整合，促進「在居處離世」，並構建更全面、以人為本的晚期照顧，讓病人有尊嚴度過生命的最後階段，同時減輕醫療系統壓力。基金估算，完整的晚期照顧系統可讓每名病人節省逾9萬港元醫療費用。



香港人口老化問題日趨嚴峻，長者晚期照顧需求急增。基金數據顯示，65歲及以上的人口比例預計將由今年的23.6%增至2045年33.1%，85歲及以上人口比例亦將由3.3%升至8.6%，是上升幅度最大的年齡組別。基金總裁李正儀指出，有九成市民希望在熟悉環境中度過生命最後階段，但事實上，超過九成的個案是在公立醫院離世。她表示，現時符合資格的長者可在安老院舍離世，亦可透過預設醫療指示以表達醫療意願，令病人有更大的自主權，而以人為本的晚期照顧系統可幫助病人得到平安有愛和尊嚴的情況下走完最後一程。

團結香港基金（基金會）於今日（7月10日）發佈《晚期照顧心連心 以人為本共同行》報告，就改善香港晚期照顧政策提出5大建議。（鄭宇霞攝）

強化「預設照顧計劃」 推醫社數據共享平台促進協作

香港面對晚期照顧服務協調不足問題，導致病人難以得到適切的照顧支援，對照顧者及服務提供者亦造成挑戰。基金建議政府制定標準化的「預設照顧計劏框架」，即是積極納入家庭參與並統一醫療和社福服務：明確特定專業人具的角色，透過專業培訓賦權護士、社工和其他非醫療人員等，促進該計劃以至晚期照顧的討論。

另外，基金建議於「醫健通」建立預設照顧計劃的上傳及共享途徑，實現跨機構共享實時資料，互聯互通的醫社協作平台設立具轉介功能的醫療及社會照顧服務數據庫，允許多方提供訊息，包括病人的醫療歷史、預設照顧計劃文件、個人照顧計劃及照顧者對患者日常生活的觀察等，促成醫療與社會照顧的跨界別紀錄共享。平台可亦利用人工智能的大數據分析，進一步優化資源分配，並制定數據為本的政策，進一步提升服務效率和品質。

數據顯示，65歲及以上的人口比例預計將由今年的23.6%增至2045年33.1%，而85歲及以上人口比例亦將由3.3%升至8.6%，是上升幅度最大的年齡組別。（李澤彤攝）

心理支援成效顯著 實際節省成本或遠超預期

被問及如何計算節省逾9萬元醫療費用，基金回應指數據按照入院日數、入院次數及入住深切治療部的數目乘以政府不同方面的醫療開支。基金研究員楊樂思表示，除了上述的明確數字費用計算，無論病人或照顧者，他們的心理層面都有很顯著的改善，而這比較難通過套公式計算得出，故「實際的節省開支可能遠超9萬元」。

基金會研究員楊樂思表示，無論病人或照顧者，他們的心理層面都有很顯著的改善，而這比較難通過套公式計算得出，故其表示「實際的節省開支可能遠超9萬元」。（網上截圖）

轉「被動回應」為「主動識別」模式 促進樂齡科技普及

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊指出，僅有37%的照顧者在家中使用樂齡科技，可見普及性及接受度不足。針對此現象，基金建議政府與一站式樂齡科技服務平台合作，於醫院及社區推行針對性推廣計劃，令「被動回應」模式轉型為「主動識別」系統，例如將樂齡科技推廣融入常規護理，提升市民認知、服務可及性和使用率，讓潛在使用者更易獲得所需的樂齡科技產品，進而改善晚期病人及照顧者的照顧質素和生活質素。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊（右二）指出，僅有37%的照顧者在家中使用樂齡科技，可見普及性及接受度不足。（鄭宇霞攝）

七成市民未受生死教育 基金倡「三層教育」改善晚期照顧決策

報告指出有七成市民從未聽過晚期照顧，亦有逾九成長者從未接受任何生死教育，可見全港欠缺系統化的生死教育。加上，社會亦甚少公開討論死亡議題，影響晚期照顧病人的規劃及決策質素。行政會議非官守議員林正財直言「香港仲係個對死亡好忌諱的地方」，習慣將死亡議題放在「地氈底」。他續指雖然近年有關生死教育的數量增加，但市民仍會選擇避開有黑車廂或喪禮等地方，對生死避而不談，令大多市民不知道自己臨終前有選擇的權利，例如選擇在哪裏離世或誰來照顧他們。

基金建議政府推行三層教育策略，涵蓋學校、社區及專業人士，透過設立網上教案分享平台、推動跨界公眾教育計劃、加強大學及專業機構培訓，提升社會對死亡及臨終議題的理解與接納，改善晚期照顧服務質素。就生死教育方面，基金會建議將生死教育融入不同政策推廣中，例如預設照顧計劃及預設醫療指示的推廣活動、健康老齡化、照顧者支援及喪禮支援的政策措施中都加入生死教育，從而達到「一加一大於二」的協同效應。

行政會議非官守議員林正財直言「香港仲係個對死亡好忌諱的地方」，習慣將死亡議題放在「地氈底」。（顏銘輝攝）

「智方便」一站式辦理 減輕喪親家屬負擔

現時的死亡登記需在48小時內完成，並前往入境處取得並填寫表格後才開始運送遺體，最長需要3個工作日來處理該申請，普通個案14日亦可完成全過程，故基金會建議可為居處離世的個案提供一個快速通道，方便家屬親身及網上辦理死亡登記，並利用「智方便」一站式處理死亡登記及其他後續流程，減少家屬的壓力，為在居處離世營造有利條件。