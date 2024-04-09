預設醫療指示｜團結香港基金倡訂服務框架　配合市民晚期照顧意願

賦權病患預設醫療指示、可拒絕維生治療的《維持生命治療的預作決定條例草案》去年底交立法會首讀及二讀，團結香港基金今日（9日）表示支持立法，並希望本港能制訂更全面的晚期服務，包括制定標準化預設照顧計劃框架等，幫助市民及早表達個人對晚期照顧的意願。



團結香港基金總裁李正儀說，隨著預設醫療指示的立法，公眾對晚期照顧的重視日漸增強，希望藉此契機擴大晚期照顧討論範圍，幫助市民及早表達個人對晚期照顧的意願，避免因事先溝通不足，導致由家人代病人作決定的雙輸局面，同時呼籲政府整合和協調現有醫社資源，降低市民獲全面晚期服務的門檻。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊認爲，政府可與大學或非政府機構合作，制定標準化預設照顧計劃框架，保障市民的晚期照顧權益，建議借鑒英國、新加坡和澳洲的經驗，框架涵蓋專業人員培訓，並預設照顧計劃納入醫健通，協助醫院不同部門特別是急症室與其他醫療和社福機構溝通。他強調，框架應以人為本，設計訂立預設照顧計劃的個人歷程。

他又指，社會上有非公共機構項目連接不同晚期照顧服務資源，惟服務較零散，認為政府應訂立連接醫院和社區的服務策略，方便醫社協調和合作，全面評估患者需求，為他們匹配合適的服務，並定期進行跟進，確保病人能獲得協調有序的護理服務。

推廣生死教育 倡納入中小學課程

周嘉俊說，雖然市民對晚期照顧認識較淺，但對此並不抗拒，政府應策略性地針對不同生命階段和準備程度的市民，採取循序漸進方式推廣生死教育，並納入中小學課程，從小培養公眾對晚期照顧的正確認識；針對健康狀況轉差的市民及其家人，醫療和社康人員應主動提供關於預設照顧計劃的資訊，為市民後續制定相關計劃及預設醫療指示奠定基礎。

培訓方面，周嘉俊指可為提供醫社服務的社區專業人員和義工，推出認證機制及提供誘因，讓他們受訓成為預設照顧計劃輔導員，及後於不同服務環境中提供有關諮詢服務；政府亦應於大學課程及在職培訓中加強晚期照顧的元素，強調平衡疾病管理與改善患者生活品質的重要性，避免出現過於側重治療護理的情況。