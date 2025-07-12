田北辰促引內地數據放寬肌肉萎縮症用藥：醫人沒有兩制，只有一國

脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者多年來因用藥限制而缺乏治療選擇，尤其是成年第三、四型患者，長期被排除在藥物資助範圍之外。立法會議員田北辰於昨日（7月11日）在立法會衞生事務委員會會議上，積極向政府表達患者訴求，爭取為藥物限制「開綠燈」，尤其是脊髓肌肉萎縮症（SMA）三、四型患者的用藥限制，希望年內可讓所有合資格患者獲得治療。



現時脊髓肌肉萎縮症的藥物資助準則基於專家小組評估，參考海外的用藥指引及科研數據後，認為對兒童患者療效較明確，但成年患者的顯著效益證據有限，故對申請兩種藥物設年齡及類別限制，例如「諾西那生」（Nusinersen）只限於18歲前的一、二型患者，「利司撲蘭」（Risdiplam）只限於25歲前的第一、二型患者。

田北辰表示，他早前曾與北京協和醫院神經科副主任醫師及副教授戴毅教授通過線上會議，了解到內地已廣泛使用兩種治療肌肉萎縮症的藥物。（Facebook截圖）

田北辰力爭放寬限制 援引內地臨床用藥數據

田北辰近年多次與病人組織及醫管局溝通，要求重新審視用藥標準。他援引北京協和醫院的數據指出，內地自2019年起已廣泛使用「諾西那生」治療第三型患者，32名成人用藥後效果顯著。田北辰強調，黃種人血統與白人不同，香港的專家亦應參考內地數據，直言「雖然一國兩制，但是醫人就沒有兩制，只有一國」。

田北辰表示，黃種人血統與白人不同，香港的專家亦應參考內地數據，直言「雖然一國兩制，但是醫人就沒有兩制，只有一國」。（田北辰Facebook）

田北辰續指，病人組織早在2021年已反映問題，當時僅1名成人患者獲批用藥。經他多次與醫管局跟進後，成功爭取40多名一、二型患者納入用藥計劃，而現時的40多名用藥患者中，多數病情不僅停止惡化，甚至逐漸好轉的跡象。

田北辰指其後續會與病人組織25歲以上，第三、四型患者的名單，並上交醫管局，他希望在今屆立法會會期完結之前做好，從而見證所有患者已經成功用藥。（田北辰Facebook）

他表示，在立法會衞生事務委員會會議上積極向當局反映了病患的訴求，獲告知專家小組在重新審視數據後，若藥物對三、四型患者有效，將盡快完成程序，並放寬用藥限制。

三、四型患者心聲：病情惡化 望得到藥物支援

⁠田北辰昨日帶同數名肌肉萎縮症見記者，其中一名第三型患者1歲確診、10歲曾做脊椎手術。她分享道，情近年持續惡化，肺功能衰退導致吞嚥困難，甚至日常梳洗也需要家人協助。她曾向醫生查詢用藥可能，卻因年齡和病型不符資格而被拒。她說，這種病會慢慢侵蝕身體機能，特別是肺部容易有痰，她為政府考慮「開綠燈」的消息感到很開心。

癌症策略關注組成員賴家衛（左二）指出，脊髓肌肉萎縮症藥物在2017年納入醫管局的藥物當中，但如今花費9年才爭取到第三、四型患者去用藥。（田北辰Facebook）

癌症策略關注組負責政策研究的賴家衛指出，髓肌肉萎縮症藥物在2017年引入香港，但如今花費九年才爭取到第三、四型患者去用藥，導致許多成年患者錯失治療機會，甚至有人未能等到用藥便離世。因此這更是個重要的里程碑，關注組會與肌健協會合作來收集病友資料，希望所有合資格患者能獲得治療。