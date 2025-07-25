駐港國安公署：堅決支持香港警方依法通緝外逃亂港分子
撰文：陳立程
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警務處國家安全處今日（25日）公布，懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，中央政府駐港國家安全公署就此發表聲明指，堅決支持香港警方依法通緝亂港分子的正義之舉。公署表示，所謂「香港議會」選舉的惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。
公署表明，堅定支持香港特區有力實施香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律制度，堅定支持並配合香港警方依法毫不手軟打擊外逃反中亂港分子，護航「一國兩制」實踐行穩致遠。
被通緝人士包括袁弓夷及何良懋等人，其中9人組織「香港議會」選舉，另外10人參與選舉並宣誓就任的所謂「香港議會議員」。警方國安處表示，他們涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。警方早前已懸紅100萬元通緝袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達，今日再懸紅20萬元通緝另外15人。
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