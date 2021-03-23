選舉改制｜林鄭：確保立會有最多時間審議　其他法案可讓路緩一緩

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-23 11:47

人大常委會將於下周一及二召開會議，審議有關改革香港選舉制度的方案。行政長官林鄭月娥今早（23日）出席行政會議前表示，對於人大常委會月底召開會議感高興，港府正分秒必爭落實本地修例工作。被問到會否在人大通過草案後翌日，即將本地修例草案提交立法會，林鄭指「不太可能」，但強調會盡快提交。

林鄭強調，政府不會因現時立法會內大部分為建制派議員，就認為不用審議或很快通過修例。 （盧翊銘攝）

林鄭稱政府的工作目標，其一是應付來12個月內的三場選舉，特別是行政長官選舉，因行政長官任期於明年6月30日完結，故最遲明年3月底就需要進行選舉。

「立法會審議最快非日計，是以時計」

而另一個目標是確保立法會有最多時間審議。她稱立法會的審議工作最快「不是以日數計，而是以時數計」，可能需密集式會議，正在審議的其他政府法案可暫緩，讓議員有更多時間審議有關本地修例。林鄭強調，政府不會因現時立法會內大部分為建制派議員，就認為不用審議或很快通過修例。

林鄭指，中央在一國兩制原則下，香港的民生事項，如土地、房屋等問題都是港府自行處理。（慮翊銘攝）

強調中央沒「指令」特區處理房屋等問題

對於政務司司張建宗昨晚就英國《金融時報》訪問澄清，特區政府沒有被中央「指示」要集中處理有關範疇。林鄭表示，政務司司長辦公室昨晚已就司長張建宗一篇外媒訪問作出澄清，因當中有數個不太準確的地方，特別是提及本港稅制方面，香港並非一般人口中的「避稅港」或「避稅天堂」，這點不能有半點含糊。林鄭又指，在一國兩制之下，香港的民生等事務由港府自行處理，中央領導關心香港各方面事務，包括經濟和民生等，強調中央是關心和支持，不是指示。