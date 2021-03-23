選舉改制｜林鄭：若民心不回歸、仍抗拒中央　再多生機亦難發揮

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-23 15:50

特首林鄭月娥今天（23日）出席香港經濟峰會2021，指人大修改選舉制度的決定的核心，是重整選舉委員會，讓選委會更具代表性、更符合香港現況，認為可為「病後」的香港重建立下基礎，重新注入能量。 林鄭認為，香港未來生機勃勃，但認為即使有良好基礎和政策措施，惟民心不回歸的話，恐怕再多生機亦難以發揮和落實。

林鄭在峰會致辭時稱，中央「十四五」規劃有500多字提及香港發展，香港未來生機勃勃。（余俊亮攝）

林鄭：香港未來生機勃勃

林鄭在峰會致辭時稱，中央「十四五」規劃有500多字提及香港發展，香港未來生機勃勃，但認為即使有良好基礎和政策措施，惟民心不回歸的話，仍有人抗拒中央、破壞中港關係，恐怕再多生機亦難以發揮和落實。

林鄭認為，香港社會復原須「養份」支持，認為政府投入的「養份」一點都不差，包括法治傳統優勢、司法獨立、國際聯繫、金融監管制度等。

林鄭又提到，人大修改選舉制度的決定的核心，是重整選舉委員會，讓選委會更具代表性、更符合香港現況，認為可為「病後」的香港重建立下基礎，重新注入能量。

財政司司長陳茂波在論壇致辭時提及，大灣區為香港提供經濟發展的新動力，是香港疫後經濟再生的重要機遇所在，(梁鵬威攝)

大灣區青年就業計劃推出兩個月 陳茂波：已收到約1,400個職位空缺

財政司司長陳茂波在論壇致辭時提及，大灣區為香港提供經濟發展的新動力，是香港疫後經濟再生的重要機遇所在，可為青年人帶來更多、更大的發展空間，指「大灣區青年就業計劃」在今年一月推出，計劃共提供2,000個名額，自計劃推出以來，已收到約1,400個職位空缺，反應踴躍。

陳茂波指，國家剛公布「十四五」規劃，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，本港認清在此新階段中的定位和功能，把握好機遇，加速香港疫後經濟的「重建」和「再生」。他認為，在內循環方面，內地經濟持續增長，內需不斷壯大，香港可憑藉近水樓臺的優勢，以大灣區為切入點，積極參與國家內循環的建設而獲取龐大商機。

陳茂波稱，自己對香港的未來充滿信心，只要團結一致，善用「一國兩制」給本港的獨特優勢，以及國家的大力支持，必能把香港這個家建設得更好。