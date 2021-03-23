終院海外法官稱倘法治受損將離港　林鄭反駁：香港司法制度仍穩固

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-23 12:00

身兼英國最高法院院長的終審法院海外非常任法官韋彥德，出席英國上議院憲制委員會視像會議時表示，假如香港的司法獨立和法治受損，或者變得不再可以本著良心服務，他不會繼續在香港擔任法官，亦不會提名其他法官來港。 特首林鄭月娥今早（23日）出席行會前見記者，被問到有關說法。她說，韋彥德當日的言論中肯，只是說「如果（if)」，即是今日並非這樣的情況。她認為有關言論只是作為態度的展示，若有朝一日香港司法獨立不存在，法官的決定受到行政機關干預，作為一個德高望重的法官，當然要展示一個態度，強調今日未有上述情況。

林鄭稱，其中一個彰顯司法獨立的方法，是如何委任一群優秀的司法人員，香港在這方面得天獨厚，因香港有終審權，《基本法》容許終審法院委任其他普通法區域人士作為非常任法官。（盧翊銘攝）

指香港擁終審權 得天獨厚

林鄭回應時表示，自己已多次強調，香港獨立的司法權是整個法治中重要的一環；香港作為金融及商貿訟裁中心，與司法獨立亦無法分開。

林鄭稱，其中一個彰顯司法獨立的方法，是如何委任一群優秀的司法人員，而香港在這一方面得天獨厚，因為香港有終審權，《基本法》又容許終審法院可委任其他普通法區域的人士作為非常任法官。她形容過去二十多年香港也非常幸運，邀請到非常優秀的頂級司法人員來港，強調這個傳統非常重要。

身兼英國最高法院院長的終審法院海外非常任法官韋彥德日前表示，假如香港的司法獨立和法治受損，或變得不可再本著良心服務，他不會繼續在香港擔任法官，亦不會提名其他法官來港。（資料圖片）

林鄭笑稱，由她本人說司法獨立未有受到影響，大家肯定不會相信，其後他引述另一名來自英國的終院非常任法官岑耀信，近日於一份報章的撰文。岑耀信於文中表示，目前為止中國及香港政府，沒有做過干預司法獨立的事情；又指英國政治人物不應破壞香港司法獨立，或是搞政治杯葛。林鄭最後稱，根據韋彥德和岑耀信的言論，「可見本港司法制度非常穩固」。

回應12港人案 強調一定維護涉案人個人應有權利

對於12港人其中8人移交香港後，只有一人能成功致電家人報平安，律師提供協助時亦遭阻礙，質疑他們是否失去基本權利？林鄭指他們回來接受法律制裁，政府會依法辦事，她稱不宜評論每件個案，強調一定會維護涉案人的個人應有權利。