何超蕸逝世｜任醫管局委員　主席范鴻齡表哀悼　讚揚經常出謀獻策

賭王何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天（12日）逝世，她生前為在任醫院管理局委員，並任沙田醫院管治委員會主席。醫管局主席范鴻齡今晚發聲明，對何超蕸辭世深表哀悼，並向其家屬致以深切慰問；指她尤其關心市民醫療福祉，經常為公立醫院服務出謀獻策，「鞭辟入裡」。



何超蕸為賭王何鴻燊與二房藍瓊瓔的三女。（資料圖片）

2024年9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，圖為何超蕸。（資料圖片／蘇煒然攝）

2025年11月10日，何超蕸拍片呼籲市民在立法會換屆選舉投票。（香港遼寧社團總會）

何超蕸為賭王何鴻燊與藍瓊纓三女 臨終前家人陪伴在側

由何超蕸出任執行董事的信德集團，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊(長姊)、何超鳳(二姊)、何超儀(四妹)和何猷龍(五弟)署名，臨終前家人一直陪伴身邊。

57歲的何超蕸是何鴻燊二房太太、2022年因癌症病逝的藍瓊纓三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒。她畢業於美國加州佩珀代因大學，獲授文學士學位，主修電訊學及心理學。目前是信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。

信德集團今日就何超蕸逝世發出訃告。

何鴻燊曾讚揚何超蕸為最能幫忙的女兒。（李澤彤攝）

范鴻齡：何超蕸經常為公立醫院服務出謀獻策 鞭辟入裡

商界以外，何超蕸熱心社會服務，她於2021年12月起出任醫院管理局委員至今，並由2023年4月起出任沙田醫院管治委員會主席。醫管局主席范鴻齡對她辭世深表哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

何（何超蕸）女士在商界長袖善舞，更熱心公益，尤其關心市民醫療福祉，經常為公立醫院服務出謀獻策，鞭辟入裡。醫管局大會仝人及全體員工對她的辭世深感惋惜。 醫管局主席范鴻齡

2006年時，何鴻燊與二房五名子女在港慶祝其生日。圖左數起為何超鳳、何超瓊、何鴻燊、何超蕸、何超儀和何猷龍。（資料圖片／路透社）

生前出任香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員

何超蕸生前也出任藝術發展諮詢委員會委員、香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員。她曾擔任東華三院董事局總理及董事局主席、平等機會委員會委員，以及公民教育委員會委員。