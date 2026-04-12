何超蕸逝世｜任醫管局委員 主席范鴻齡表哀悼 讚揚經常出謀獻策
撰文：倪清江
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賭王何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天（12日）逝世，她生前為在任醫院管理局委員，並任沙田醫院管治委員會主席。醫管局主席范鴻齡今晚發聲明，對何超蕸辭世深表哀悼，並向其家屬致以深切慰問；指她尤其關心市民醫療福祉，經常為公立醫院服務出謀獻策，「鞭辟入裡」。
何超蕸為賭王何鴻燊與藍瓊纓三女 臨終前家人陪伴在側
由何超蕸出任執行董事的信德集團，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊(長姊)、何超鳳(二姊)、何超儀(四妹)和何猷龍(五弟)署名，臨終前家人一直陪伴身邊。
57歲的何超蕸是何鴻燊二房太太、2022年因癌症病逝的藍瓊纓三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒。她畢業於美國加州佩珀代因大學，獲授文學士學位，主修電訊學及心理學。目前是信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。
范鴻齡：何超蕸經常為公立醫院服務出謀獻策 鞭辟入裡
商界以外，何超蕸熱心社會服務，她於2021年12月起出任醫院管理局委員至今，並由2023年4月起出任沙田醫院管治委員會主席。醫管局主席范鴻齡對她辭世深表哀悼，並向其家屬致以深切慰問。
何（何超蕸）女士在商界長袖善舞，更熱心公益，尤其關心市民醫療福祉，經常為公立醫院服務出謀獻策，鞭辟入裡。醫管局大會仝人及全體員工對她的辭世深感惋惜。
生前出任香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員
何超蕸生前也出任藝術發展諮詢委員會委員、香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員。她曾擔任東華三院董事局總理及董事局主席、平等機會委員會委員，以及公民教育委員會委員。