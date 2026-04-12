何超蕸逝世｜賭王讚「最能幫忙女兒」　熱心慈善獲梁振英頒銅紫荊

賭王何鴻燊二房三女、信德集團執行董事何超蕸今天（12日）逝世。這位何鴻燊稱讚為「最能幫忙的女兒」的何超蕸，生前熱心公益，分別於2016年和2024年獲特區政府頒授銅紫荊星章及委任為太平紳士。政府在授勳嘉許理由中形容，何超蕸熱心參與慈善活動及社會服務，貢獻良多，尤其在擔任東華三院主席期間，成績斐然。



何超蕸與父親何鴻燊。（資料圖片）

賭王讚何超蕸「最能幫忙的女兒」

何超蕸是「賭王」何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為「最能幫忙的女兒」。其同房長姊為信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，二姊為集團執行董事兼副董事總經理何超鳳，下有四妹何超儀及弟弟何猷龍。

她畢業於美國加州佩珀代因大學，獲授文學士學位，主修電訊學及心理學，是信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。

(左起)何超鳳、何超蕸。（資料圖片）

2016年梁振英頒銅紫荊星章 政府讚「熱心慈善活動」

何超蕸生前熱心公益事業，積極參與社會公共服務，曾擔任的公職包括東華三院董事局總理及董事局主席、香港遼寧社團總會創會會長、香港義工聯盟常務副主席、平等機會委員會委員等。

何超蕸（右一）出席活動。(資料圖片)

2016年和2024年，她分別獲香港特區政府頒授銅紫荊星章，及委任為太平紳士。政府在授勳嘉許理由中形容，何超蕸熱心參與慈善活動及社會服務，貢獻良多，尤其在擔任東華三院主席期間，成績斐然。

何超蕸臨終前家人陪伴在側

由何超蕸出任執行董事的信德集團，今日沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊、何超鳳、何超儀和何猷龍署名，指「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世」，臨終前家人一直陪伴身邊，感謝各界慰問與關心，並指在此沉痛時刻祈請理解與包容。