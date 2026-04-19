曾德成：個別傳媒熱衷「有償新聞」　任何版面待價而沽將毀公信力

香港新聞行政人員協會40周年，曾任《大公報》總編輯的前民政事務局局長曾德成，1995年時出任協會主席。他為協會紀念特刊撰文談及傳媒生態，指尋求可持續的營運模式困難重重，不點名提到個別傳媒機構在營運壓力下熱衷「有償新聞」，指據聞任何版面欄目，甚至社評和第一版頭條都待價而沽，形容「其新聞行政人員疏於擔責，下屬同事逐漸分不清楚新聞與『鱔稿』」，甚至遇到外間熱心人提供新聞線索，竟以無進帳而不受。他形容這無異於飲鴆止渴，終將毀掉公信力。



曾德成為協會紀念特刊撰文談及傳媒生態。（香港01）

曾德成指，當初香港新聞行政人員協會初創立時，不可能預見傳媒如此激變，當年的同業前輩也難應對當今的經營困局。（夏家朗攝）

曾德成：個別傳媒熱衷「有償新聞」 終將毀公信力

曾德成在文中提到，傳媒生態變化不可逆轉，廣告從傳統媒體大量流向互聯網平台。他說，面對訊息氾濫和公眾習慣改變，傳統媒體紛紛兼營新平台，嘗試與網上銷售、文旅服務等合作，開拓收入來源；但尋求建立可持續的營運模式困難重重。

個別傳媒機構在營運壓力下模糊了界線，熱衷「有償新聞」，據聞任何版面欄目甚至社評和第一版頭條都待價而沽；其新聞行政人員疏於擔責，下屬同事逐漸分不清楚新聞與「鱔稿」，遇到外間熱心人提供新聞線索，竟以無進帳而不受。這無異於飲鴆止渴，終將毀掉公信力，即新聞機構生存所賴。 曾德成

曾德成指，當初香港新聞行政人員協會初創立時，不可能預見傳媒如此激變，當年的同業前輩也難應對當今的經營困局。但是，協會成立的初衷，關於維護新聞工作尊嚴，堅守真實、客觀、公正的原則，應是始終不渝、恆久寶貴的。他說，不僅是協會同仁的共同價值，更是新聞事業走出新天的根本出路。

曾德成指，新聞行政人員協會成立的初衷，關於維護新聞工作尊嚴，堅守真實、客觀、公正的原則，應是始終不渝、恆久寶貴的。（夏家朗攝）

曾德成：新科技提升傳播力 公信力靠守住原則宗旨

隨着人工智能應用普及，曾德成指，訓練大模型需要的是權威可靠的信息，大型科企開始投資於優質傳媒，網絡平台也更認識到真實內容為首選。他說傳媒毋疑要擁抱新科技，革新傳輸與營運模式。

新科技提升傳播力，公信力則靠守住原則宗旨；傳播力與公信力,構成媒體的影響力和持續性。應用技術始終要為真實內容服務。 曾德成

曾德成指，新科技提升傳播力，公信力則靠守住原則宗旨。（資料圖片）

「真相花錢，謠言免費」

他說，數十年巨變，傳媒是最受信息科技革命衝擊的行業。數碼化、網絡化、智能化迅速發展，社交媒體成為新世代的第一信息來源，每個人又都可發布圖文、視頻以至虛擬場景，載體愈多，傳播愈快，大眾傳媒碎片化，人工智能聚焦小眾。他說網上訊息浩如煙海，爭奪注意力，換取廣告，先吸睛後吸錢。

有謂「真相花錢，謠言免費」。傳統媒體發布消息，經過採編多重把關，成本不菲。 互聯網平台和社交媒體上傳訊息則十分容易，時常不經查核便散發開去，於是網上假消息盛行，專門查驗真偽的業務應運而生，例如美國總統特朗普發表國情咨文即被計算撒謊次數。 曾德成

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，大批傳媒到到採訪。（湯致遠攝）

他指，新聞行政人員協會名稱提到「新聞行政人員」，名稱由協會另一名前主席黃應士先以英文提出，作為對所有新聞機構副採訪主任以上從業人員的統稱。協會成員在本職上多少都有把「關」角色，取捨之間，決定着向公眾發布消息的內容，所以務必注重客觀真實、公道、合理。