曾國衞：去年4.7萬選民　因未及時回覆查訊信遭DQ

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-24 16:50

政制及內地事務局局長曾國衞表示，去年共有47,084人，因未有於法定限期前回覆查訊信，從2020年正式選民登記冊中剔除。

去年有47084名選民，因未及時回覆選舉事務處發出的查訊信，被剔除於選民登記冊。（資料圖片）

曾：選民可透過電郵回覆查訊

曾國衞回應立法會議員陳恒鑌提問時指：「在2020年選民登記周期，因未有於法定限期前回覆查訊信而從2020年正式選民登記冊中剔除的選民人數為47,084人。事實上，在2020年選民登記中，選民回覆查訊信的比率約為51%，與2019年的回覆率（50%）相若，可見2020年選民登記周期的查訊信回覆率沒有出現異常情況。」他指，2021年的選民登記周期現正進行中，選舉事務處正陸續發出查訊信，而選民回覆查訊信的法定限期為2021年5月2日，因此目前未有今年的回覆數字。

被問到有否措施確保因疫情等原因而不在港的已登記選民，不會因未有及時就查訊信件作出回覆而遭剔除選民登記，曾國衞指如選舉事務處得知有關選民受疫情或其他相關事項影響，未能及時回港處理其選民登記事宜，處方亦會盡量作適當安排，讓有關選民知悉及便利他們回覆查訊信，例如以電郵將有關查訊信的電子副本傳送予選民。曾國衞補充，被納入查訊程序的選民可以透過郵寄、電郵或傳真回覆選舉事務處。