特首可判斷刑事罪涉國安　林定國：法院不可推翻　無辜者不入罪

立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會今日（8日）突然召開聯席會議，討論制訂維護國家安全附屬法例，方向包括行政長官若發出證明書，認定某刑事罪行案件中有關行為涉及國家安全，即屬危害國安的罪行。



律政司司長林定國會後見記者稱，法院不可以推翻特首證明書，因為若要判斷事件是否涉國安，牽涉到「高度機密」的資料，司法機關在一般時限內不適合作出判斷，「國安法已經講清楚，呢個權力賦予行政機關，所以對法院有約束力」。至於特首發出證明書之後會否公開，他指，香港是公平審訊，「如果證明書出咗，程序都是用國安程序，有指定法官或特別安排，大家會知」，強調國安案件所有處理程序公開。



6月8日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，在立法會討論制訂維護國安附屬法例後見記者。（鄧倩螢攝）

鄧炳強：修例不涉新訂刑事罪罰則

林定國又指，現時危害國安罪行包括，《香港國安法》訂立的四條罪行、第23條規定的程序性國安罪行、以及《國安條例》中「特區的法律下其他危害國安的罪行」；針對特首發證明書訂立附屬條例，正是為了不斷完善和令「其他危害國安罪行」更清晰。

6月8日，保安局局長鄧炳強，在立法會討論制訂維護國安附屬法例時發言。（鄧倩螢攝）

鄧炳強在開場發言時指，特首發出證明書認定涉國安罪行的規定一直存在，附屬法例不會對其有改變，也沒有擴充危害國安罪的定義，不涉及新訂定刑事罪行罰則。他舉例，若有人劫獄國安犯，這一行為本身不是國安罪行，但修例後只要是特首根據事實覺得屬於危害國安，並發出證明書，即屬危害國安罪，日後檢控此人時可以應用相關程序。

何為交替罪行一併視為危害國安？

修例方向還包括，當某人被控犯任何危害國安罪行，並在同一案件中被控犯或被裁定犯任何交替罪行，則該項交替罪行亦屬危害國安罪行。工聯會選委界議員梁子穎關注「交替罪行」的內涵和例子。

6月8日，律政司司長林定國，在立法會討論制訂維護國安附屬法例時發言。（鄧倩螢攝）

林定國舉例，若有人涉及製造炸彈意圖炸警署，這屬於干犯國安罪行中的「恐怖活動罪」，這一行為的交替控罪是「製造炸彈罪」。

「佢原本有機會被定為國安罪，但可能因為犯罪元素、證據，法庭最終判『製造炸彈罪』，但因佢所做事情並無分別，根據現時新安排，就算定為『製造炸彈罪』，都會被認定為危害國安罪行。」 林定國

會後見記者時，鄧炳強被問到如何定奪「交替罪行」，若有刑事案件因此變為國安罪行，會否造成審訊不公。他回應，即使特首出了證明書確認是國安罪行，其審訊和判刑也是跟規定進行，罰則不會因此提高。

林定國：不存在無辜人士入罪

選委界黃錦良議員引述有網民指，會否擴大打擊無辜者，關注政府如何加強解說和教育，「有需要說明係為防止有人用交替罪名，逃避國安法網」。

6月8日，律政司司長林定國，在立法會討論制訂維護國安附屬法例時發言。（鄧倩螢攝）

林定國強調，在香港法律下，無論該刑事罪行是否違反國安，「都唔係由政府、行政機關判斷一個人有無罪」，而是交由有獨立審判權的法院處理，在國安法內有很多條文確保被告獲得公平審訊，審訊一般是公開處理，不存在透過附屬法例，企圖將無辜人士入罪的情況。