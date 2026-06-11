副局長「窒機」答醫管局高薪質詢　吞吐半分鐘同事遞「貓紙」解圍

選委界議員陳凱欣一個立法會口頭質詢，考起醫務衞生局副局長范婉雯。事源議員不滿醫療事故頻生，醫管局高層薪酬卻又創新高，關注局方所指的「績效指標」是基於甚麼標準。上任接近一年的范婉雯代局長盧寵茂上陣，以署理局長身份出席，但回答時支吾以對，「窒機」近10秒，期間翻文件吞吞吐吐重複內容，半分鐘後她同事遞「貓紙」解圍。她回答另一議員提問時，亦被立法會主席李慧琼認為她答非所問，要求她稍後補充。



圖為選委界陳凱欣。（梁鵬威攝）

選委界議員陳凱欣一個立法會口頭質詢，考起醫務衞生局副局長范婉雯。（立法會直播）

醫管局高層薪酬屢創新高 議員質疑與社會平行時空

立法會昨日（10日）處理針對醫管局薪酬的口頭質詢，2020至2025年度受政府資助營運的法定機構醫管局，其主要管理人員薪酬開支總額由7780萬元升至8260萬元，每年平均加幅為1.6%，其中個別年度有錄得跌幅。陳凱欣質疑，在醫療事故頻生的情況下，局方高層薪酬卻又創新高，猶如「平行時空」，敦促主要管理人員薪酬與表現掛鉤。

醫務衞生局副局長范婉雯「窒機」近10秒支吾以對。（立法會直播）

范婉雯強調當局一直遵守機制調整薪酬，管理人員需要參與職效評核會議，評估工作表現。她又稱，將在院科兩級責任機制下考慮延遲涉醫療事故員工增薪。陳凱欣關注政府採用哪些指標決定主要管理人員能夠加薪。

副局長范婉雯「窒機」答醫管局高薪質詢

這一條問題考起范婉雯，她「窒機」近10秒支吾以對，期間翻文件，吞吞吐吐重複內容，立法會的直播鏡頭隨即轉去拍攝其他人，但場面依然尷尬。

為了更加有效去......即看清楚他們的表現......每一次在......醫管局其實是採用......一個職員發展檢討的方法去看他們的表現，但主要是管理人員的時候，他們其實是要......之前的是要為......去這個...... 醫務衞生局署理局長范婉雯

范婉雯的官員同事遞上「貓紙」解圍。（立法會直播）

吞吐半分鐘 同事遞「貓紙」解圍

此時，范婉雯的官員同事遞上「貓紙」解圍， 指召開評核會議前，要提交詳盡工作報告，匯報重點工作。民建聯何俊賢並質疑醫管局行政總裁一年加薪3.5%，「年年跑贏公務員」，前線加薪僅1至2%，故請教局方，議員應該如何向市民交代呢？

醫務衞生局副局長范婉雯。（立法會直播）

答非所問被李慧琼要求補充

范婉雯指可能源於「觀感上的差異」。主持會議的李慧琼也插手為議員「幫口」，指范婉雯未能充分回應，要求她稍後補充。