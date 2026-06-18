香港五年規劃｜港區人大政協晤特首：結合自由經濟一張藍圖做到底

港區全國人大代表及全國政協委員，今日分別（6月18日）與行政長官李家超舉行香港五年規劃諮詢會，討論有關規劃的方向。全國人大常委李慧琼表示，規劃為策略性、方向性，且「智慧在人間」，應廣泛諮詢市民意見。被問到如何在五年規劃中保持經濟優勢，港區全國人大代表陳勇則指，會「一張藍圖做到底」，不會阻礙自由市場經濟的發展。



行政長官李家超分別與港區全國人大代表與全國政協委員會面，諮詢對香港首個五年規劃的意見。（李家超facebook）

李家超籲鼓勵市民踴躍參與公眾諮詢

李家超在社交平台發文表示，人大及政協是愛國愛港的中堅分子，對國家發展及「十五五」規劃有充分認識，他會考慮諮詢期間所收到的意見，以制定具前瞻性、策略性和可操作的五年規劃。他又表示，期望人大及政協繼續於各自崗位上發揮力量，推廣五年規劃的意義與內容，並鼓勵市民踴躍參與公眾諮詢、表達意見。

港區人大代表林至穎、吳秋北、李慧琼及陳勇在完成五年規劃諮詢會後見傳媒。（呂婉盈攝）

李慧琼：規劃屬方向性策略性

李慧琼表示，各代表在諮詢會議上發表意見，整體均認同規劃內容，包括建設北都以作為未來經濟發展引擎。她又指，規劃是方向性、策略性的，希望藉此機會聚焦討論長遠的發展方向，亦會有可操作性的政策，並繼續廣泛諮詢市民意見。陳勇則指，規劃是綱領性的，會與施政報告相結合，並融入代表及市民的意見。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

被問到如何在五年規劃中保持香港現有的經濟優勢，李慧琼指，相信規劃會在「一國兩制」下發展，會與資本主義及自由經濟體系相互結合；陳勇表示，相信政府會「一張藍圖做到底」，且每個制度都需要「有為政府」，相信規劃不會阻礙自由市場經濟的發展。

吳秋北：發揮民間智慧不斷推進

五年規劃將會「跨屆」進行，被問到如何確保過程中可策略性地實行規劃，以及交接工作會否出現困難，陳勇表示正因為橫跨下屆，才可以將好的規劃延續，形容實行五年規劃就像「起樓」一樣，循序漸進、續層建立才可造福市民。人大代表吳秋北亦指，五年規劃必須有充分的科學性，並發揮民間智慧，所以應屬可以不斷推進的規劃，而非僅僅侷限於當屆。