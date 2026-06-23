美國獨立日酒會｜司長級官員事隔一年再出席　美駐港總領事感正面

美國駐港總領事館今日（23日）舉行美國獨立日酒會。去年中美關係轉差，港府只派商務及經濟發展局局長丘應樺到場任主禮嘉賓，今年則由署理財政司司長黃偉綸出席。美國駐港總領事伊珠麗認為是正面跡象，她指美國一直尋求務實、具建設性的接觸方式，認為兩地政府將共同利益放在首位的原則並沒有改變。



署理財政司司長黃偉綸出席美國獨立日酒會表示，港美長久以來的關係建基於互相尊重及建設性對話，期待未來能積極發展。（林遠航攝）

美國駐港總領事伊珠麗見傳媒時指，今年政府派出的官員比去年高級是正面跡象。（林遠航攝）

外交部駐港公署副特派員花有出席 美國財政部助理部長專程來港

美國駐港總領事美國獨立紀念日為7月4日，駐港澳總領事館每年都在本港舉辦獨立日酒會，邀請本地政商界精英出席。過去數年香港政府派出司長或副司長級官員出席，去年罕由商經局局丘應樺作代表，今年則由署理財政司司長黃偉綸代表出席。

外交部駐港特派員公署去年由政策研究室主任包海斌出席酒會，今年則由副特派員花有代表出席。美國財政部助理部長喬納森伯克（Jonathan Burke）亦由華盛頓來港出席，雙方規格均屬近年最高。

其餘出席酒會嘉賓包括丘應樺、前特首曾蔭權、蘭桂坊集團主席盛智文、政治學者袁彌昌、立法會教育界前議員葉建源。

外交部駐港特派員公署副特派員花有（前排左）、前行政長官曾蔭權（前排右）。（林遠航攝）

蘭桂坊集團主席盛智文。（林遠航攝）

美國駐港總領事館今日舉行美國獨立日酒會。（林遠航攝）

黃偉綸：港美長久以來關係建基於互相尊重及建設性對話

黃偉綸致詞表示，美國與香港有長期緊密聯繫，兩地商界面對不確定性，仍然可以把握機會及建立新的夥伴關係；儘管面臨地緣政治和關稅的挑戰，香港對美國的貨物出口依然保持了非常顯著的增長。

黃偉綸又提到美國總統特朗普上月訪問中國，形容是具有歷史意義且里程碑式的訪問，相信兩國領導人會晤後所帶來的確定性與穩定性，不僅對香港有利，也對整個世界有所裨益，港美長久以來的關係建基於互相尊重及建設性對話，期待未來能積極發展。

美國駐港總領事伊珠麗形容，香港是她家庭身份中不可磨滅的一部份。（林遠航攝）

美國駐港總領事：美國一直在尋找務實、具建設性的方式接觸

美國駐港總領事伊珠麗則在演辭中提及兩地人文關係，稱由首位美國領事抵港至今已兩個世紀、有港裔美國人贏過奧運獎牌、巨星李小龍在三藩市出生等。她又指，其丈夫也是港人後裔，形容香港是她家庭身份中不可磨滅的一部份。

她其後見傳媒時指，今年政府派出的官員比去年高級是正面跡象；被問到與本地官員的接觸有否改善，她拒絕透露詳情，僅指美國一直在尋找務實、具建設性的方式接觸。她又認為，兩地政府將共同利益放在首位的原則並沒有改變。

她又指，她上任後未到一年，已有多名高層官員訪港，包括美國國務院中國事務協調辦公室負責人、商務部負責對華事務官員、財政部助理部長等，相信兩地交流趨勢將會持續下去。