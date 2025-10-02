崔建春約見美總領事伊珠麗提「四不」要求　促「不見不該見的人」

外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春約見美國新任駐港總領事伊珠麗，就其上月履新以來一些行為提出嚴正交涉。



一周內第二度會面 促與反中亂港分子劃清界限

外交公署今日發稿指，崔建春在本周二（9月30日）約見伊珠麗，敦促對方恪守不干涉內政等國際關係基本準則，同反中亂港分子劃清界限。

崔建春對伊珠麗明確提出「四不」要求，即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理。

外交部駐港特派員公署。

崔建春在上周二（9月23日）接受伊珠麗到任拜會，當時他敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政。他又促請伊珠麗為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用。

美國駐港澳總領事伊珠麗。

港澳辦三度轉發文章 批伊珠麗見陳方安生

伊珠麗履新以來，曾分別與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿等人在招待會上見面。港澳辦上周三接連轉載本港大公文匯網發表的兩篇文章，點名斥責伊珠麗勾結亂港分子，強調不容亂港勢力胡作非為。

劉慧卿（右二）在Facebook上載一張與伊珠麗的合照，左一是中西區委任議員陳建強。（劉慧卿FB）

到上周六，港澳辦再轉發大公文匯網題為《提出警告 劃下紅線》的文章，解讀崔建春上周二與伊珠麗見面時，對其履新一個多月來的表現發出了嚴厲警告，「雖然新聞內容並沒有明確的『警告』字眼，但可以說無一處不在『劃紅線』」。