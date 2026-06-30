｢貴族｣體育會告別象徵式地租　01消息：續約須補地價料以億元計

坐落市區黃金地段的多個私人體育會，一直享用私人遊樂場地契約每年1,000元象徵式地租，營辦私人會所。多年來被指是「貴族俱樂部」或「應酬會所」。隨著今明兩年相繼續約，《香港01》獲悉政府近月通知多個私人體育會，續約須繳付市值三分一地價的租金，契約15年。體育會可選擇兩個方案，一是先交10%地價，餘款分十年償還，要繳利息；二，是轉為向公眾開放設施的社區機構，告別私人會所。體育會的佔地大小有不同，視乎地段，據了解每間由數千萬元至一億多元不等。



本身是多個私人體育會會員的霍啟剛表示，社會已有共識補地價，承擔合理費用亦是體育會早有預期，惟希望有具體體育貢獻的體育會可扣減地租。哥球會會員湯家驊認為可能需要加會費，不過「相信唔會有體育會要執笠嘅」。無會籍的議員何敬康贊成補地價，直言會所享用多年地價優惠，絕大部分都應該負擔到額外開支。文化體育及旅遊局回覆《香港01》時確認有15個私人體育會的私人遊樂場地契約今年到期，須繳付三分之一地價，可就估價向地政總署提覆檢，強調決定經公眾諮詢及早於2019年決定。



西洋波會佔地近25萬平方呎。（黃永俊攝）

「貴族俱樂部」告別象徵式地租

私人體育會續約須繳付市值三分一地租的要求，並非新鮮事。早於2018年，前民政事務局檢討27份私人遊樂場地契約，計劃將全部契約劃一2026/27年到期，預告將向他們收取市值三分之一的地價。續約時即時繳付地價的20%，餘額分五期按年攤繳，以及須付最優惠貸款利率加2%的固定年息。

位於京士柏的西洋波會擁有8個網球場，康文署同區僅設10個。（黃永俊攝）

消息：政府提兩方案收回補價地租 數千萬元至一億元不等

八年過去，私人遊樂場地契約將於今明兩年相繼到期。《香港01》獲悉，政府近月通知私人體育會，續約須繳付市值三分一地價的租金，另加行政費，契約15年。體育會的佔地各有不同，據了解由數千萬元至一億多元不等。體育會可選擇兩個方案跟進：

一，預先繳交不少於地價總額10%的款項，餘款最多分十年償還，每年另加利息，要繳利息；二，申請社區康樂用地契約，告別私人會所，轉型社區機構。地價重回象徵式收費，更豁免行政費，契約期更長，高達21年。不過，始終不再屬於私人會所，要開放設施予公眾使用，不能再收高昂會費，定價行低廉路線。

位於京士柏一帶的西洋波會，西洋波會佔地逾24萬呎，擁八個網球場但會員人數一度僅700人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

公眾開放時數由每月最少50小時增至240小時

無論如何，續約的體育會有權利就有義務。2011年及2012年獲准續約的契約承租人，必須按契約條款，每月向合資格的外界團體開放其體育設施最少50小時。

今次續約，都有進一步開放的要求，須向合資格外界團體進一步開放其體育設施至總量的三成，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動每月最少240小時活動。契約承租人須提交進一步開放計劃予文化體育及旅遊局考慮，有關計劃須符合新政策的規定才可獲得批准。

受私人遊樂場地契約監管的場所，包括香港仔遊艇會租用的南朗山用地。（香港仔遊艇會Facebook)

體育會會員擔心「籌旗」加會費

一名不具名的私人體育會高層表示，不理解為何堅持向會方收取市值三分一地價的租金，直言對於小型私人體育會而言，相當難應付，「印度會得500人，你叫佢點樣加會費籌到錢交」。有私人體育會會員擔心，可能要所有會員「籌旗」，每人額外多付數以萬元費用，「香港人口裡資本主義，實質骨子裡個個都想共產」，形容是體育會被冠以「貴族俱樂部」或「應酬會所」的原因，又指為何同樣取消國際學校的象徵式地價。

不過，亦有私人體育會中人相對較樂觀，印度會為例可能個別有財力會員已可承擔大筆地租開支，加上部分體育會佔地小，料涉款不多。翻查資料，印度會位處鄰近伊利沙伯醫院、佐敦加士居道的黃金地段，主要提供板球、羽毛球、網球及餐飲等服務。

跑馬地體育道3號香港足球會。（香港足球會網頁圖片）

餐飲遊艇泊位等非體育收入豐厚

《香港01》2018年曾經報道，私人體育會中有22個均有營運餐廳及酒吧，一個年度的餐飲收入總和逾七億元，當中「香港足球會」的餐飲收入為1.1億元，而「香港遊艇會」、「九龍木球會」及「香港木球會」的餐飲收入，高達4,400多萬至6,800多萬元。

「清水灣鄉村俱樂部」、「香港仔遊艇會」、「白沙灣遊艇會」及「香港遊艇會」均向會員提供遊艇泊位。立法會文件顯示，除了水上船位，它們亦租用海事處私人繫泊設備，合共提供1,038個船艇泊位；連同保養及維修服務，四個體育會一個年度的相關收入近4,000萬元。

霍啟剛向《香港01》表示，私人體育會使用珍貴的土地資源，自政府落實檢討私人遊樂場地契約政策，社會已有共識，承擔合理費用是體育會早有預期。（羅國輝攝）

霍啟剛：社會已有共識補地價 倡體育具體貢獻者扣減地租

本身是中華游樂會、香港哥爾夫球會、域多利遊樂會會員的立法會議員霍啟剛向《香港01》表示，私人體育會使用珍貴的土地資源，自政府落實檢討私人遊樂場地契約政策，社會已有共識，承擔合理費用是體育會早有預期。他說留意到私人體育會近日已經陸續收到政府相關部門通知續約補地價，相信細節會再持續溝通優化，進一步收窄分歧。

佐敦京士柏一帶有11個私人遊樂場契約地會所，其中華員會的網球場（左）使用率僅10%，其地板物料剝落，與相鄰的康文署體育設施形成鮮明對比。（歐嘉樂攝）

本身是港協暨奧委會副會長的霍啟剛說，私人體育會在推動香港體育「五化」發展有其功能，亦有深化的空間，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。他建議可考慮向能夠對「五化」發展作出具體貢獻承諾的體育會，就續約補地價金額作出適度扣減，鼓勵體育會為長遠貢獻香港體育「五化」發展訂立目標，讓體育界和社會整體受惠。有業界人士指，過往不乏港隊運動員曾在私人體育會打球出身，舉例香港網球總會的精英運動員王康怡。

行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

哥球會會員湯家驊：唔會有體育會要執笠嘅

行政會議成員湯家驊本身是其中一個私人體育會——香港哥爾夫球會會員的會員，平均每月會員費3000多元。他接受《香港01》訪問時表示，由於利益衝突，沒有參與行會相關討論。不過，他認為維持續約須繳付市值三分一地價的租金的做法合理，「可能需要會員加會費，其他地方減免」，不過「相信唔會有體育會要執笠嘅」。

他聽聞哥爾夫球會用於設施維修、保養的開支高，不過就不清楚具體花費，惟較清水灣鄉村俱樂部負擔大，可能用得著政府的分期付款選項。他說，哥爾夫球會向公眾開放的時間和地方都是全港最多，若協助培育運動員有貢獻，亦可納入考慮是否可扣減地租。

新民黨立法會議員何敬康。（梁鵬威攝）

何敬康贊成補地價：享有咗咁多年優惠 絕大部分都負擔到

沒有私人體育會會籍的立法會民政及文化體育事務委員會副主席何敬康，接受《香港01》訪問時表示政府推行任何政策都考慮財政收入以及能者多付，私人會所大部分相信可以負擔到續牌條件，補地價對於香港體育發展、會所營運不會有大影響，希望透露會所公眾開放度提高，減低社會對「權貴聚集地」的觀感。

他估計，部分會所不排除要加會費，但相信絕大部分會所都負擔到，「都享有咗咁多年優惠，唔使補地價」，認同維持2018年時拍板要求會所補地價的做法。

文體旅局：15個私人體育會契約今年到期

文化體育及旅遊局回覆《香港01》查詢時說，政府早在2019年經過公眾諮詢後，決定及宣布更改私人遊樂場契約的安排，包括要求佔用27幅用地的私人體育會開放最少30%的時間，以及每月安排最少240個活動時數予合資格的組織使用；此外，在下一次地契續期時，需繳付三分一地價。地價可分期繳付。

局方指除了繳付地價的要求將在下一次地契續期時執行外，其他各項安排，包括對外開放時數等，現時已全面落實。在27幅私人體育會用地中，有15幅將於今年年底到期。局方數星期前已開始陸續與15個私人體育會分別會面，解釋地契續期申請的流程以及需繳付地價的要求。所有地價評估可按地政總署的既定程序提出覆檢。私人體育會亦可在地契續期時選擇轉為社區組織。轉為社區組織後，他們可繳付象徵式地價，但須全面開放其設施給公眾使用。