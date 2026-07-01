中共105周年黨慶︱李家超：全港18區辦慶祝活動　厚植家國情懷

中國共產黨成立105周年，香港特區政府今日（1日）在會展舉行慶祝活動啓動儀式。行政長官李家超表示，在共產黨領導的新中國為香港繁榮發展，帶來根本保障，共產黨領導下，中央亦一直關心愛護香港。他續稱，為慶祝105周年，政府會辦一系列慶祝活動，包括以「航天成就」和「綠色轉型」為主題的專題活動，以及舉辦全港18區的慶祝活動等，讓市民厚植家國情懷。



2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。（陳立程攝）

李家超：共產黨領導的新中國 為香港繁榮發展帶來根本保障

出席的除了李家超，亦包括全國政協副主席梁振英、中聯辦主任周霽、中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春等。李家超致辭時表示，共產黨為中國人民謀幸福，過去105年共產黨帶領中華民族，邁向民族復興新佂程，中華民族迎來站起來，富起來的飛躍，國際地位亦持續提升。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。（陳立程攝）

李家超續指，香港是國家不可分裂的一部分，與國家同呼吸共命運，百多年前中華民族積弱無力，在共產黨團結帶領下新中國有廣泛的社會變革。他又稱，在1997年香港回歸 ，長期繁榮穩定有了依靠，有了未來，經歷百多年的滄海桑田，香港在世界舞台發光發亮。

他認為，歷史證明共產黨是民族復興的領導核心，共產黨領導的新中國，為香港繁榮發展帶來根本保障。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。圖為行政長官李家超。（陳立程攝）

香港由亂到治 邁向由治及興 彰顯一國兩制的強大生命力

他又指，在共產黨領導下，中央一直關心愛護香港，從頒布實施國安法，到完善選舉制度，以及黎家盈光榮參與國家航天工程，香港與內地深化互聯互通等，反映國家關心和大力支持。香港由亂到治，邁向由治及興，這彰顯「一國兩制」的強大生命力。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。圖為中聯辦主任周霽。（陳立程攝）

舉辦一系列活動慶祝國慶

為慶祝共產黨成立105周年，李家超表示，政府會辦一系列慶祝活動，包括以「航天成就」和「綠色轉型」為主題的專題活動，以及舉辦全港18區的慶祝活動等，加強香港市民認識國家在共產黨領導下取得的重要成就，為香港市民，特別是青年，凝聚民族自信，厚植家國情懷。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。圖為中聯辦主任周霽。（陳立程攝）

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。圖為中聯辦主任周霽。（陳立程攝）