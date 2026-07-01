中共105周年黨慶｜周霽：國家對香港有很高期待　香港風光無限

今天（1日）是香港回歸29周年紀念日，亦是中國共產黨成立105周年。中聯辦主任周霽在慶祝中共成立105周年活動啟動儀式上致辭，指今年是「十五五」開局之年，國家對香港有很高的期待，香港大有可為、風光無限。他強調，香港一定能夠在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，更加繁榮穩定，為強國建設何民族復興偉業做出更大貢獻。



中聯辦主任周霽在慶祝中共成立105周年活動啟動儀式上致辭。（呂婉盈攝）

指一國兩制是中共偉大創舉

周霽又指，「一國兩制」是中國共產黨的偉大創舉，是中國特色社會主義的重要組成部分，中共創造性提出「一國兩制」偉大構想，通過了一系列艱辛探索、不懈奮鬥，香港順利回歸祖國，洗刷了中華民族百年恥辱。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。（呂婉盈攝）

「一個國家、兩種制度，在過往人類政治實踐中從未有過，這充分彰顯中國共產黨巨大政治勇氣和寬廣的政治胸懷。」周霽補充，回歸後，中央全力支持香港應對各種風險挑戰，香港成功戰勝亞洲金融危機、國際金融危機、非典、新冠疫情以及一些社會動蕩的衝擊，全面貫徹總體國家安全觀，堅定維護國家主權、安全、發展利益，社會大局總體穩定。

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105週年活動啓動儀式。圖為中聯辦主任周霽。（陳立程攝）

指港人在一國兩制下「當家做主」

周霽強調，中央全力支持香港保持獨特地位和優勢，香港對外交流合作不斷深化，內聯外通功能日益增強，國際影響力持續提升。

他表示，「一國兩制」下，香港同胞真正「當家做主」、創業建功的舞台越來越寬廣，同祖國人民一道，共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮昌盛的偉大榮光。